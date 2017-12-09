Полиция: 25-летний виновник ужасной аварии на Октябрьском мосту был пьян

Из-за ночной аварии на Октябрьском мосту пять человек получили серьёзные травмы

Новосибирские полицейские разбираются в обстоятельствах ночного массового ДТП на Октябрьском мосту, в котором серьёзно пострадали пять человек. По последним данным, предполагаемый виновник аварии был пьян.







Авария случилась сегодня ночью, около 00:10, на Октябрьском мосту. Водитель Honda Odyssey ехал на левый берег и столкнулся со встречными Toyota Caldina, Toyota Corolla и Hyundai Solaris, а также с попутной Toyota Mark II.







В ДТП получили травмы пять человек — скорая помощь увезла их в новосибирские больницы. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.







Полицейские установили, что предполагаемый виновник аварии был пьян





«Предварительно установлено, что предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля Honda 1992 года рождения — управлял транспортным средством в состоянии опьянения»,





— сообщили сегодня утром в пресс-службе полиции, затруднившись оперативно пояснить, где сейчас находится водитель «Хонды».







По статистике ГУ МВД НСО, за сутки на дорогах региона полиция и ГИБДД задержали 19 водителей в состоянии опьянения.







Ранее ГИБДД назвала районы Новосибирска, где пьяные водители чаще всего устраивают аварии — Октябрьский район попал в число лидеров.

