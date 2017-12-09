Полиция: 25-летний виновник ужасной аварии на Октябрьском мосту был пьян

Из-за ночной аварии на Октябрьском мосту пять человек получили серьёзные травмы
Из-за ночной аварии на Октябрьском мосту пять человек получили серьёзные травмы

Новосибирские полицейские разбираются в обстоятельствах ночного массового ДТП на Октябрьском мосту, в котором серьёзно пострадали пять человек. По последним данным, предполагаемый виновник аварии был пьян.


Авария случилась сегодня ночью, около 00:10, на Октябрьском мосту. Водитель Honda Odyssey ехал на левый берег и столкнулся со встречными Toyota Caldina, Toyota Corolla и Hyundai Solaris, а также с попутной Toyota Mark II. 


В ДТП получили травмы пять человек — скорая помощь увезла их в новосибирские больницы. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.


Полицейские установили, что предполагаемый виновник аварии был пьян
Полицейские установили, что предполагаемый виновник аварии был пьян


«Предварительно установлено, что предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля Honda 1992 года рождения — управлял транспортным средством в состоянии опьянения», 


— сообщили сегодня утром в пресс-службе полиции, затруднившись оперативно пояснить, где сейчас находится водитель «Хонды».


По статистике ГУ МВД НСО, за сутки на дорогах региона полиция и ГИБДД задержали 19 водителей в состоянии опьянения.


Ранее ГИБДД назвала районы Новосибирска, где пьяные водители чаще всего устраивают аварии — Октябрьский район попал в число лидеров.

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