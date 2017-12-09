Годовалый ребёнок закрыл замёрзшую мать на балконе

Обычно родители и бабушки уходят на балкон без телефонов — и оказываются в ловушке

Вечером 8 декабря новосибирские спасатели из МАСС вызволили молодую женщину, закрытую на собственном балконе в доме на улице Петухова в Кировском районе. Сибирячку заблокировал маленький ребёнок.







Девушка стояла на балконе около 40 минут в одной толстовке, пока соседи не заметили её и не вызвали спасателей, пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин. Температура вчера вечером была около –5… –7 градусов.







Оказалось, что 31-летнюю сибирячку закрыл на балконе годовалый ребёнок. Спасатели спустились по пожарной лестнице из квартиры соседей и открыли балкон — на это понадобилось около двух минут.







«Скорее всего, как обычно, в таких ситуациях — люди выходят без телефонов на 5 минут. Что делают? Вешают бельё, второе дело — “дышат воздухом”, в результате телефоны не берут. А дети маленькие сразу быстренько бегут смотреть, что же там делают взрослые,





при этом опираясь на дверь и держась за ручку, она закрывается. Ребёнок дальше боится, не сильно понимает, что ему надо делать», — пояснил начальник МАСС.







Дмитрий Фокин посоветовал родителям маленьких детей всегда брать телефон с собой или же иметь на балконе слесарный инструмент, чтобы в таких случаях суметь открыть балкон самостоятельно — поскольку за 40 минут младенцы могут попасть в опасные ситуации, оказавшись без присмотра родителей.







С начала декабря спасатели уже около шести раз вызволяли новосибирцев, закрытых на балконах детьми. За один день сотрудникам МАСС пришлось дважды спасать запертых на балконах женщин: их закрыли годовалые внуки.

