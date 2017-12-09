Смоленские полицейские отправили под суд новосибирца за телефонные мошенничества

Потерпевшие по делу обратились в полицию в период с января по февраль 2017 года

Полицейские Смоленской области направили в суд ещё одно уголовное дело о телефонных мошенничествах. На скамье подсудимых оказался житель Новосибирской области 1992 года рождения.







По данным следствия, в период с января по февраль в полицию обратились несколько жителей города Сычевки и поселка Холм-Жирковский. Однажды в их домах раздался звонок. Неизвестный мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственник попал в ДТП. Для того чтобы его выручить, необходимо перевести значительную сумму денег.







«Суммы варьировались от 17 до 120 тысяч рублей. Денежные средства обманутые граждане перечисляли через банкоматы на абонентские номера телефонов, продиктованные звонившим. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба МВД Смоленской области.







Полицейские смогли установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Новосибирской области.







«По версии следствия, обвиняемый, находясь в другом регионе, путем случайного набора осуществлял звонки с мобильного телефона на стационарные телефоны граждан и, изменяя голос, убеждал их перевести ему денежные средства. Однако не все его попытки увенчались успехом. Несколько граждан не попались на уловки обманщика, вовремя созвонившись с родственниками и выяснив, что с теми все в порядке», — поясняют сотрудники ведомства.







Все ранее возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство, уточняют полицейские. Расследованием занималась следственная часть следственного управления УМВД России по Смоленской области.







Новосибирцы не впервые попадают в поле зрения правоохранительных органов других регионов. Позавчера НГС.НОВОСТИ писали о молодом человеке, которого полицейские Кировской области задержали по подозрению в телефонном мошенничестве.







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