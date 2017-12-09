Водитель Honda Odyssey устроил аварию с участием пяти машин на Октябрьском мосту

Столкновение произошло в 00:10
Столкновение произошло в 00:10

Крупная авария произошла сегодня ночью на Октябрьском мосту. В столкновении сошлись пять автомобилей. Есть пострадавшие. 


«На Октябрьском мосту авария с такси (Яндекс). Судя по всему труп (что-то свешивалось из открытой двери). Машина разбита сильно. Рядом пожарная. Пробка стоит с середины моста практически до начала дамбы», — передает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места событий.


В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что столкновение произошло сегодня в 00:10.


«Предварительно, водитель Honda Odyssey 1992 года рождения следовал в сторону левобережья и столкнулся со встречными Toyota Caldina, Toyota Corolla и Hyundai Solaris и с попутной Toyota Mark II», — пояснили в пресс-службе. 



По имеющимся данным, за медицинской помощью обратились пять человек. На месте работают врачи бригады «скорой помощи». Информации о погибших пока нет, уточнили в ведомстве.   


Это не первая авария за последнее время, которая вызвала заторы в городе. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали сразу о трех ДТП, которые парализовали движение на Мочищенском шоссе.


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