Водитель Honda Odyssey устроил аварию с участием пяти машин на Октябрьском мосту

Столкновение произошло в 00:10



Крупная авария произошла сегодня ночью на Октябрьском мосту. В столкновении сошлись пять автомобилей. Есть пострадавшие.







«На Октябрьском мосту авария с такси (Яндекс). Судя по всему труп (что-то свешивалось из открытой двери). Машина разбита сильно. Рядом пожарная. Пробка стоит с середины моста практически до начала дамбы», — передает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места событий.







В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что столкновение произошло сегодня в 00:10.







«Предварительно, водитель Honda Odyssey 1992 года рождения следовал в сторону левобережья и столкнулся со встречными Toyota Caldina, Toyota Corolla и Hyundai Solaris и с попутной Toyota Mark II», — пояснили в пресс-службе.





Такая себе реклама Яндекс.такси pic.twitter.com/9SpsTRBkmR — Ярость и Мультифора (@hellpad) 8 декабря 2017 г.





По имеющимся данным, за медицинской помощью обратились пять человек. На месте работают врачи бригады «скорой помощи». Информации о погибших пока нет, уточнили в ведомстве.







Это не первая авария за последнее время, которая вызвала заторы в городе. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали сразу о трех ДТП, которые парализовали движение на Мочищенском шоссе.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!