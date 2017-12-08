BMW X6 переделали в джип для настоящей грязи

На базе BMW X6M построен гоночный внедорожник для ралли-рейдов, который получил кардинальные изменения в конструкции.







«В автомобиле установлен защитный каркас из стальных труб по периметру кузова, расширенны колесные арки, добавлены лебедка, прожектор на крыше. Запасное колесо перенесено на багажную дверь», — уточнили в пресс-службе BMW.





Подвеска и тормоза внедорожника были доработаны специалистами тюнинг-ателье Manhart, установлены 21-дюймовые колеса с внедорожной резиной шириной 305 мм. 4,4-литровой турбомотор модернизирован и выдает теперь 900 л.с. мощности и 1200 Н∙м крутящего момента.











