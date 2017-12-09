Баскетбол: БК «Новосибирск» одержал убедительную победу над соперниками из Ижевска

В следующем матче новосибирцы встретятся с БК «Рязань»  
В следующем матче новосибирцы встретятся с БК «Рязань»  

Новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «Купол-Родники» (Ижевск) в рамках домашнего матча российской Суперлиги.


Встреча закончилась со счетом 80:63 в пользу сибиряков. В настоящее время БК «Новосибирск» находится на седьмой строчке турнирной таблицы российской Суперлиги.


По данным официального сообщества БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», лучшими за матч стали: Александр Мартынов (17 очков), Алексей Курцевич (14 подборов) и Сергей Токарев (4 передачи).


В следующем матче новосибирские баскетболисты встретятся с БК «Рязань» 15 декабря.


Напомним, несколько дней назад спортсмены БК «Новосибирск» одержали победу над москвичами из ЦСКА-2.


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