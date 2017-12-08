Новосибирская школьница победила в экологическом конкурсе

Третье место — за администрацией Дзержинского района. Она победила в номинации «Лучший сценарий проведения акции»

Общественное движение «Зеленая Россия» подвело итоги тематических конкурсов. Одной из победительниц стала 12-летняя школьница из Новосибирска.







Виктория Соломко заняла первое место в конкурсе «Лучший экорепортаж». Работа девочки посвящена экологическому субботнику, который прошел в Дзержинском районе.





«В номинации "Лучший сценарий проведения акции" третье место также заняли представители Дзержинской администрации города Новосибирска за тематически выдержанную организацию субботника в ретростиле советских массовых мероприятий», — сообщает пресс-служба мэрии.











Вручение наград пройдет 12 декабря в Москве.







Жители Новосибирска и области не впервые проявляют интерес к экологической обстановке в регионе. В конце августа НГС.НОВОСТИ писали о волонтерах, которые очистили берег озера Горькое.







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