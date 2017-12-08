Показал болячки: суд наказал оголившегося перед приставом мужчину

Спектакль перед судебным приставом закончился для мужчины судом

В Новосибирской области должник по алиментам решил раздеться перед судебным приставом — «стриптиз» обошёлся ему в 30 часов обязательных работ.





Инцидент произошёл в Маслянинском районе. 36-летнего мужчину доставили к судебным приставам, чтобы он объяснил причины неуплаты алиментов с февраля этого года.





«Свой проступок должник пояснил тем, что не работает, а не работает, потому что болеет. В медучреждениях о нём не знают, потому что, по мнению неплательщика, от врачей толку мало.





Не дождавшись от судебного пристава-исполнителя сочувствия, он начал раздеваться. Демонстрируя болячки и шрамы на ступнях, неплательщик под уговоры должностного лица, что не надо ничего ей показывать, разделся до нижнего белья», — рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.



Судебный пристав-исполнитель осталась непреклонна и составила на должника административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).





Суд решил, что демонстрация наготы и неуплата алиментов обойдутся мужчине в 30 часов обязательных работ.





Судебным приставам приходится не только наблюдать спектакли, но порой и самим быть актёрами. Так, минувшим летом в Новосибирске сотрудник службы судебных приставов пришёл к неплательщику под видом слесаря. Так он смог попасть в дом к должнику, арестовать и изъять у него бытовую технику, — спустя два дня мужчина сам пришёл в УФССП и заплатил долг.