Новосибирские власти договорились развивать экономику вместе с учеными

Слева направо: Андрей Травников, Михаил Котюков и Валентин Пармон за подписанием соглашения 
Слева направо: Андрей Травников, Михаил Котюков и Валентин Пармон за подписанием соглашения 

Правительство Новосибирской области будет работать над стратегией развития региона вместе с учёными — усилия направят на создание новых производств. 


Соглашение о сотрудничестве врио губернатора Андрей Травников, председатель СО РАН Валентин Пармон и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков подписали сегодня, 8 декабря, в Доме учёных.


«Трудно себе представить развитие Новосибирской области без развития науки и её научного центра — Академгородка. Принципиально важно объединить усилия и внести совместный вклад в научно-технологическое развитие региона», — подчеркнул Котюков. Он приехал в Новосибирск в рамках рабочего визита, сообщили в пресс-службе правительства НСО. 


По словам Котюкова, научным институтам Академгородка и Новосибирскому госуниверситету «важно иметь партнёрские связи с инновационными организациями, производственными предприятиями, где научные идеи воплощаются в новые технологии, в готовую продукцию». 


Это соглашение подтверждает, что все усилия будут направлены на использование мощного образовательного, научного и производственного потенциала области для дальнейшего роста экономики, подчеркнул Андрей Травников. 


В правительстве пояснили, что в рамках нового соглашения власти вместе с учёными будут, в частности, работать над программой реиндустриализации экономики области до 2025 года.


Напомним, одна из перспективных задач Андрея Травникова — создание информационно-технологического центра в Академгородке. Эту идею он уже обсуждал на встрече с новым главой СО РАН Валентином Пармоном.

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