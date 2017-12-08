Новосибирские власти договорились развивать экономику вместе с учеными

Слева направо: Андрей Травников, Михаил Котюков и Валентин Пармон за подписанием соглашения

Правительство Новосибирской области будет работать над стратегией развития региона вместе с учёными — усилия направят на создание новых производств.





Соглашение о сотрудничестве врио губернатора Андрей Травников, председатель СО РАН Валентин Пармон и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков подписали сегодня, 8 декабря, в Доме учёных.





«Трудно себе представить развитие Новосибирской области без развития науки и её научного центра — Академгородка. Принципиально важно объединить усилия и внести совместный вклад в научно-технологическое развитие региона», — подчеркнул Котюков. Он приехал в Новосибирск в рамках рабочего визита, сообщили в пресс-службе правительства НСО.





По словам Котюкова, научным институтам Академгородка и Новосибирскому госуниверситету «важно иметь партнёрские связи с инновационными организациями, производственными предприятиями, где научные идеи воплощаются в новые технологии, в готовую продукцию».





Это соглашение подтверждает, что все усилия будут направлены на использование мощного образовательного, научного и производственного потенциала области для дальнейшего роста экономики, подчеркнул Андрей Травников.







В правительстве пояснили, что в рамках нового соглашения власти вместе с учёными будут, в частности, работать над программой реиндустриализации экономики области до 2025 года.







Напомним, одна из перспективных задач Андрея Травникова — создание информационно-технологического центра в Академгородке. Эту идею он уже обсуждал на встрече с новым главой СО РАН Валентином Пармоном.