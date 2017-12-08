Госдума ужесточила наказание за издевательства над животными до 5 лет заключения





Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными





Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).







По новым нормам суд сможет посадить живодёра на три года в тюрьму за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье». При этом нужно будет доказать, что преступник издевался над животным «из хулиганских или из корыстных побуждений, либо с применением садистских методов».







За насилие над животными при детях или заснятое на видео и выложенное в интернет суд сможет приговорить живодёра к пяти годам лишения свободы.







По словам одного из разработчиков законопроекта, депутата госдумы Владимира Бурматова, новые нормы позволят снизить количество случаев жестокого обращения с животными.







«Во-первых, срок лишения свободы за живодёрство устанавливается до пяти лет тюрьмы. Во-вторых, мы вводим наказание для догхантеров, то есть ответственность за убийство нескольких животных. В-третьих, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия в отношении животных. В-четвёртых, вводится дополнительная ответственность за публичную трансляцию фактов живодёрства в интернете. В-пятых, ужесточается наказание за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних», — цитирует слова депутата ТАСС.







При этом закон о жестоком отношении к животным не коснётся религиозных жертвоприношений. Но они, как правило, и не связаны с садистскими убийствами животных.







Тюрьма будет максимальным наказанием за живодёрство, но законопроект предлагает и альтернативные санкции, такие как штрафы, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы. Так что наказание будет устанавливаться индивидуально в зависимости от обстоятельств.







Впрочем, зоозащитники считают, что принятых поправок недостаточно. Срок наказания увеличивается, но сохраняется формулировка «хулиганские или корыстные побуждения, либо с применением садистских методов», а их необходимо отдельно доказывать в суде, что практически невозможно.

