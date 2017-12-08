Три аварии вызвали 6-километровую пробку на Мочищенском шоссе


Самыми тяжёлыми местами для проезда в Новосибирске стали Мочищенское шоссе и улица Немировича-Данченко
Самыми тяжёлыми местами для проезда в Новосибирске стали Мочищенское шоссе и улица Немировича-Данченко

Вечером в пятницу в Новосибирске оказались сильнее всего загружены улицы Немировича-Данченко и Мочищенское шоссе.


По данным Яндекс.Пробок, на Мочищенском шоссе произошло сразу три аварии — скорость потока на трассе упала до 3 км/ч. Одна из аварий случилась на переезде — здесь фура столкнулась с легковым автомобилем, сообщают пользователи приложения Яндекс.Пробки. Затор длиной около 6 км начинается сразу за улицей Северная, тянется через улицу Кедровая и заканчивается в районе остановки «Кубовая».


Длина затора на Мочищенском шоссе — 5,8 км
Длина затора на Мочищенском шоссе — 5,8 км


На левом берегу сложно проехать по улице Немировича-Данченко от улицы Геодезической до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.


«В пробке длиной 2 км можно потерять 35 минут, что на 20 минут больше обычного», — предупредил сервис Яндекс.Пробки.


На левом берегу пробки парализовали улицы Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и Немировича-Данченко
На левом берегу пробки парализовали улицы Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и Немировича-Данченко


В целом уровень пробок в Новосибирске оценивается в 8 баллов. Автомобилисты иронизируют и пишут, что «купят танк, лучше вертолёт», и лаконично называют ситуацию на дорогах «пятничкой». 


На этой неделе 8-балльные пробки также были утром во вторник, 5 декабря. Тогда плотное движение наблюдалось на выезде из Заельцовского района, на улицах Дуси Ковальчук, Объединения, Большевистская и на Советском шоссе.

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