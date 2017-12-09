«Я не заметила, как поправилась»: сибирячка весом 185 килограммов сильно похудела после операции

Алёна Грицюк похудела уже на 25 килограммов

Новосибирские врачи поставили шунт в желудок 41-летней пациентке Алёне Грицюк, страдавшей из-за веса в 185 килограммов. За пару месяцев сибирячка похудела уже на 25 килограммов и мечтает сбросить ещё десятки.







В детстве Алёна Грицюк была обычной стройной девочкой, занималась спортом, как и вся её семья, но в студенчестве ей стало казаться, что она «попышнее» других. Сильно комплексуя, девушка сидела на жёстких диетах и принимала таблетки и БАДы для похудения, хотя тогда её вес был нормальным.







«Мне казалось, что такие люди не должны даже по улицам ходить. Потом мне строго запретили заниматься спортом — сильно давление [поднималось], высокие цифры были. Записалась на фитнес, пока не повредила колено, — мне сказали забыть про физкультуру. Потом решила — будь что будет, поставила себе [в жизни] другие преимущества. И я не заметила, как поправилась до таких размеров, как сейчас», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алёна Грицюк.





После рождения дочери Лианы (сейчас девочке 11 лет) вес стал увеличиваться до экстремальных цифр — через несколько лет он приблизился к отметке 185 килограммов при росте 176 сантиметров.







Три года назад Алёна попала в больницу — возникли серьёзные проблемы с ногой, она долго не могла встать. Кроме этого, у сибирячки постоянно было высокое давление, сильная одышка и болели колени.







«Не могла пройти и 30 метров. Я ходила от лавочки до лавочки», — вспоминает она. Вскоре Алёна оформила инвалидность третьей группы и перестала работать, хотя до этого 10 лет трудилась логистом в Москве.







В 2015 году она обратилась в московский НИИ питания — там она познакомилась с людьми похожего веса. Вместе пациенты худели несколько недель, но позже вес вернулся. По словам Алёны, она и правда ела больше обычного, кроме того, пища была некачественной и несбалансированной. Также у неё был плохой обмен веществ, заверила сибирячка.







Скоро Алёна сможет вернуться к фитнесу — раньше врачи ей запрещали из-за проблем с давлением и болей в коленях





Тогда Грицюк задумалась об операции на желудке, хотя до этого боялась столь радикальной меры.







«Я думала — сильная, я справлюсь, я под нож не лягу, я смогу. Но потом решилась и я. Операция очень дорогостоящая (от 200–300 тысяч рублей и выше, по оценкам пациентки. — М.М.). У меня не было таких денег.





Я обратилась в поликлинику, мне объяснили, что нет квот на такие операции. Я понимала, что я и не смогу сейчас заработать такие деньги, так как я плохо себя чувствовала — меня скорая увозила, меня даже перевозить боялись», — рассказывает сибирячка.







Тогда она написала письмо на сайт министерства здравоохранения Новосибирской области, а позже пришла на личный приём к главе минздрава Олегу Иванинскому. Алёна подчеркнула, что он её выслушал, но ничего не обещал.







Но позже ей перезвонили из клиники «Авиценна» и предложили бесплатную операцию. Минздрав и «Авиценна» пошли на беспрецедентный шаг и, учитывая угрозу для жизни пациентки — матери-одиночки и инвалида, — выполнили ей бесплатную операцию и лечение.







Врачи говорят, что липосакция бы Алёне Грицюк не помогла





Как рассказал профессор, врач-хирург «Авиценны» Владимир Анищенко, пациентке сделали рестрикцию, то есть уменьшили объём желудка, а также выполнили шунтирование — «отключили» из системы пищеварения 2,5 метра тонкой кишки.







«В результате ожидаем, что пациентка должна потерять в пределах 80% избыточной массы тела — если правильно перевести в её случае, то это, мы надеемся, килограммов 60–70 она потеряет.





Если два мешка с цементом человек снесёт со своих плеч — жизнь начинается по-другому», — оценил хирург.







Он отметил, что болезнь Алёны, как и других пациентов с ожирением, возникает не только из-за неправильной пищи. Подавляющее большинство пациентов также страдают гипертонической болезнью и сахарным диабетом.







Сибирячка надеется похудеть до 80 килограммов. На фото — с хирургом Владимиром Анищенко





Альтернативные методы, например липосакция, только навредили бы пациентке, считает Владимир Анищенко.







«Липосакция показана при избыточных локальных отложениях жировой массы. Невозможно убрать 30–40 килограммов. А если делать липосакцию в таком объёме — это настолько огромная травма для организма, что я не понимаю, как на это решаются», — оценил врач.







Со дня операции 22 сентября Грицюк похудела уже на 25 килограммов — теперь она меньше ест и к тому же избегает жареного, жирного и сладкого. Также врачи прописали ей витамины. Пациентка наблюдается в своей поликлинике № 19 и консультируется у эндокринолога.







«Я буду терять вес медленно в течение двух лет, но он ко мне больше не вернётся, желудок не растянется… Мне жить захотелось. До этого я себя практически заставляла жить ради дочери.





А интерес к жизни — он уже пропадал. Потому что не воспринимает общество у нас [людей с лишним весом] ещё абсолютно, отношение другое. Не видят человека, а видят больную тётю 200 килограммов», — пояснила Алёна Грицюк.







Сейчас она мечтает похудеть до 80 килограммов. На этой неделе сибирячка записалась в автошколу (раньше ей мешал лишний вес) и скоро планирует выйти на работу, а также съездить с дочерью на её танцевальные соревнования.







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