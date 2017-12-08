В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой ВДВ

Евгений Михалёв пропал в конце прошлой недели

В Новосибирске разыскивают 44-летнего Евгения Михалёва, который живёт в Калининском районе на улице Фадеева.





«Особые приметы: на правом плече татуировка в виде черепа в берете с надписью "ВДВ 90-92" и группа крови, на среднем пальце татуировка с именем Таня, между большим и указательным пальцами татуировка в виде звёздочки», — сообщают волонтёры из народной дружины «Феникс», которые распространяют ориентировку с информацией о пропавшем.





Мужчина пропал на прошлых выходных, 3 декабря он перестал выходить на связь с родственниками.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что мужчина в розыске — вчера заявление о его пропаже подал его сын.





«Предположительно Евгений был одет: чёрная кожаная куртка с мехом на воротнике, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки», — передают волонтёры.







Всех, кто знает что-нибудь о пропавшем, просят обратиться по телефонам полиции 02 или 020, или по номеру волонтёров 8-952-945-87-11.







В конце декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о розыске 59-летнего Александра Геращенко, которого через неделю после пропажи нашли на вокзале с провалами в памяти.