В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой ВДВ

Евгений Михалёв пропал в конце прошлой недели
Евгений Михалёв пропал в конце прошлой недели

В Новосибирске разыскивают 44-летнего Евгения Михалёва, который живёт в Калининском районе на улице Фадеева.


«Особые приметы: на правом плече татуировка в виде черепа в берете с надписью "ВДВ 90-92" и группа крови, на среднем пальце татуировка с именем Таня, между большим и указательным пальцами татуировка в виде звёздочки», — сообщают волонтёры из народной дружины «Феникс», которые распространяют ориентировку с информацией о пропавшем.


Мужчина пропал на прошлых выходных, 3 декабря он перестал выходить на связь с родственниками.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что мужчина в розыске — вчера заявление о его пропаже подал его сын.


«Предположительно Евгений был одет: чёрная кожаная куртка с мехом на воротнике, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки», — передают волонтёры.


Всех, кто знает что-нибудь о пропавшем, просят обратиться по телефонам полиции 02 или 020, или по номеру волонтёров 8-952-945-87-11.


В конце декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о розыске 59-летнего Александра Геращенко, которого через неделю после пропажи нашли на вокзале с провалами в памяти.

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