«Мерседес» сбил школьника на «зебре» на Кошурникова

Какие у подростка травмы, пока не известно
Какие у подростка травмы, пока не известно

Водитель «Мерседеса» сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору на Кошурникова в Новосибирске: очевидцы говорят, что машина ехала на «красный».


Авария произошла в 14:40 около остановки «Ломоносова».


«31-летний водитель на Mercedes ехал по Кошурникова в сторону проспекта Дзержинского и сбил 12-летнего подростка, который переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Ребёнка увезли на машине скорой помощи, какие у него травмы, пока не известно.


Место аварии
Место аварии


Один из очевидцев аварии рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что машина ехала на красный сигнал светофора. В это время по пешеходному переходу шли много людей, но задел «Мерседес» только школьника.


«Услышал глухой удар, повернулся, смотрю — парень ещё упасть не успел, а когда упал, то не шевелился даже. Потом народ подбежал, окружили его», — написал мужчина.


6 декабря НГС.НОВОСТИ писали, что водитель маршрутки сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Кировском районе Новосибирска. Женщину госпитализировали.

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