Малышам тут не место: прокуроры выселяют детсад из дома на площади Калинина

До открытия «Мармеладки» из дома на Красном проспекте, 159 выселяли и другие детские сады
До открытия «Мармеладки» из дома на Красном проспекте, 159 выселяли и другие детские сады

В Новосибирске Центральный районный суд поддержал иск прокурора о выселении частного детского сада «Мармеладка» из дома на площади Калинина.


Проверку в 7-этажном доме на Красном проспекте прокуроры провели в июле после жалобы от жильцов, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Заельцовского района Оксана Стафиевская.


«Жители просили проверить, соблюдается ли там законодательство в части охраны здоровья детей, потому что там жилая квартира. Подъезд там один, уборщица одна: дети таскают грязь, родители громко хлопают дверьми, шумно, громко. Не устраивало, что пользуются игровой площадкой», — пояснила Оксана Стафиевская.


В группе для детей в двухкомнатной квартире на Красном проспекте, 159 с кухней работали воспитатели и повар. Во время проверки в квартире было около 10 детей.


В прокуратуре выяснили, что владелец сада взяла в аренду квартиру на Красном проспекте, а в результате нарушила жилищное законодательство.


«Размещение в квартире многоквартирного жилого дома группы дневного пребывания не соответствует требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан, создаёт угрозу жизни и здоровью собственников жилых помещений, а также посещающих учреждение несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.


После проверки прокурор подал иск в суд, чтобы запретить работу детского сада в доме. Суд встал на сторону прокуратуры — пока решение суда в силу не вступило.


Руководитель детского центра «Мармеладка» Кристина Окишева сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что не согласна с решением суда и будет его обжаловать.


«Мы подаём апелляцию — там мы находимся на законных основаниях. У нас садик по уходу и присмотру за детьми. Я индивидуальный предприниматель, у меня есть все проверки со стороны пожарной безопасности, со стороны санэпидема, центра гигиены.


У меня есть договор аренды на проживание в этой квартире. На основании этого договора аренды я имею право открывать там центр по уходу и присмотру за детьми как семейный детский сад», — рассказала Кристина Окишева.


По её словам, суд встал на сторону прокуратуры, поскольку два свидетеля на суде заявили, что Окишева там не живёт, а только занимается бизнесом. Кристина отметила, что это не так, и она действительно живёт в этой квартире со своим сыном и параллельно уже в течение года занимается детским садом.


«Я сама не из Новосибирска, я сняла эту квартиру, зная о том, что мы будем там жить и откроем там сад. Я не могу отдать сына в муниципальный детский сад, потому что у него очень много ограничений в еде. Для того чтобы у меня ребёнок в детском садике был, сад и был организован», — подчеркнула она.


Также Кристина Окишева заявила, что проблемы её детскому саду создаёт ТСЖ «Красный проспект, 159» — «Мармеладка» находится на втором этаже дома, первый этаж занят административными помещениями.


«Детской площадкой там нельзя пользоваться — оттуда выгоняют всех. Я лично два раза вызывала полицию, потому что меня выгоняли оттуда. Наговаривают на меня, что я не могу найти общий язык с уборщицей, с которой я никогда не сталкивалась. Председатель ТСЖ житья никому не даёт, не даёт проходу. Говорит про меня, что я там не живу, потому что видит только в строгой одежде. До того, как я сняла эту квартиру, в доме было несколько садиков. Я созванивалась с руководительницей прошлого сада, она мне говорит, что были постоянные нападки на неё, на родителей», — рассказала владелица «Мармеладки».


Кристина рассказала, что со своим ребёнком вынуждена ходить гулять на другую площадку. Всего в сад ходят 12 детей.


Руководитель ТСЖ «Красный проспект, 159» Татьяна Капишникова подчеркнула, что собственница квартиры, в которой сейчас расположен детский сад, уже сдавала квартиры другим предпринимателям.


«Помещение не выведено из жилого фонда, находится в подъезде жилого дома: постоянно ходят посторонние люди, запасного выхода нет.


Грязь постоянная, нет никаких условий для детей. Мы двор перекрыли, чтобы у нас был порядок во дворе, детская площадка новая, мы поэтому отгородили её от посторонних.


Кроме того, на доме капитальный ремонт идёт уже третий год — до этого вообще был дом аварийный. Кровли, фасад были аварийными — их это не останавливало. Дом газифицированный. Люди хотят в своей квартире жить спокойно, утро начинается — визг, крик, сейчас эти санки тащат по ступенькам, двери пинают. Техничка сказала, что не будет мыть наш подъезд», — рассказала председатель ТСЖ.


Капишникова добавила, что выселения прежних бизнесменов также добивались жильцы.

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