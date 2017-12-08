Бухгалтер трёх школ Новосибирска пошла под суд за похищение 12 миллионов

Дело рассмотрит Калининский районный суд
Дело рассмотрит Калининский районный суд

В Новосибирске перед судом предстанет 44-летняя бухгалтер — женщину обвиняют в похищении больше 12 млн рублей. 


Сегодня, 8 декабря, прокурор Новосибирска Денис Ференец утвердил по уголовному делу обвинительное заключение. Бухгалтера обвиняют в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).


«По версии следователей полиции, с 2012-го по 2016 годы обвиняемая, являясь по совместительству бухгалтером в школах № 151, № 171 и в лицее № 126, завышала размер своей зарплаты в реестрах, которые подписывала у директоров. Затем реестры она предоставляла в банк», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. При этом руководители учебных заведений не знали о «преступном умысле» своей сотрудницы. 


Почти за четыре года на счёт женщины и её мужа было зачислено больше 12 млн рублей. 


Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд. Известно, что во время следствия на земельный участок женщины наложили арест.


В прокуратуре не первый раз отправляют в суд дела в отношении бухгалтеров. Подобное дело рассматривали в Ленинском районном суде. Тогда главный бухгалтер детсада пошла под суд за мошенничество на 11 млн рублей. По версии следствия, она начисляла работникам завышенную зарплату и требовала возвращать лишнее ей.

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