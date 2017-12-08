Отца пятерых детей, погибших в пожаре, посадили в СИЗО

Утром 3 декабря в доме в посёлке Степном погибли пять детей Владимира Перфильева

32-летний житель Искитимского района Новосибирской области Владимир Перфильев заключён в СИЗО после побега из больницы.





Сегодня Искитимский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, дети которого погибли в страшном пожаре — Перфильев теперь находится под стражей. Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО, мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





«Он уже допрошен в качестве обвиняемого, — пояснили в ведомстве. — Расследование уголовного дела по факту гибели детей продолжается».







Ранее Следственный комитет сообщал, что у многодетного отца ожоги верхних дыхательных путей и тела и врачи не разрешают следователям общаться с мужчиной. По словам родственников, из-за тяжёлого состояния Перфильев не смог присутствовать на похоронах детей, однако 7 декабря стало известно, что мужчина сбежал из больницы — в этот же день мужчина был задержан полицией.