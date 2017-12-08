Инструкция для должников: как проверить, выпустят ли вас за границу из Новосибирска

Снятие запрета на выезд за пределы страны может затянуться до двух недель

С 1 октября 2017 года покинуть страну не могут граждане, чей долг превышает 30 тысяч рублей, однако для некоторых должников действуют более жёсткие ограничения.





У должников по алиментам, выплачивающих имущественный ущерб и материально возмещающих ущерб здоровью, нанесённый другому человеку, задолженность не должна превышать 10 тысяч рублей. К декабрю этого года 20 тысяч родителей Новосибирской области стали невыездными.







Всего «невыездными» числятся 84 тысячи жителей области.



«Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП “Банк данных исполнительных производств”. Там сразу можно оплатить через электронные платёжные системы. Если банк данных кажется неавторитетным источником, всегда можно прийти к судебному приставу-исполнителю, который точно скажет», — объяснил пресс-секретарь УФССП по Новосибирской области Александр Юрко.







Однако запрет на выезд с должника снимается не автоматически после оплаты долгов. Все данные приставы отправляют в ФСБ — Пограничное управление в составе службы проводит паспортный контроль для выезжающих из России.







Проверить долги можно на сайте ФССП — нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию





«Как правило, запрет снимается в течение 3–5 дней, но тянуть не стоит. Когда судебный пристав получает квитанцию об оплате, он заносит это в базу и выносит постановление о снятии ограничения на выезд за пределы РФ. Это постановление он отправляет в Москву, в центральный аппарат ФССП, а центральный аппарат в ФСБ России, в пограничную службу. Срок перехода документов достаточно длительный, они отправляются реестрами. Пока мы получим ответ от ФСБ, может пройти до пяти дней.





Поэтому рекомендуем должникам недели за две до командировки или отпуска решить все свои проблемы», — рассказали о процедуре в ФССП.







Также сотрудники ФССП рекомендуют не верить компаниям, обещающим оформить должникам загранспорта и помочь вылететь за границу независимо от размеров долгов.







«Многие юридические и околоюридические компании сейчас рекламируют возможность ухода от долгов и от мер принудительного исполнения, но чаще всего они оказывают просто консультационные юридические услуги. Это всё не более чем рекламные лозунги», — добавил Александр Юрко. По мнению приставов, обратившийся в подобную фирму человек может заплатить деньги за услугу, но всё равно останется дома, потому что компании не дают стопроцентной гарантии.





В прошлом году приставы две недели круглосуточно дежурили в аэропорту Толмачёво. Чтобы полететь на каникулы, новосибирцы выплатили на месте более полумиллиона рублей, но 13 путешественников отказались платить и остались дома.