Скандал с очистителями воздуха: основателя «Тиона» отпустили из-под домашнего ареста на работу

Дмитрия Трубицына обвиняют в фальсификации медицинского оборудования

Основателю компании «Тион» Дмитрию Трубицыну изменили меру пресечения — его отпустили из-под домашнего ареста, под которым он пробыл полгода, и оставили под подпиской о невыезде на время следствия, сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь ХК «Тион» Андрей Самодин.





«Следствие прислушалось к части аргументов защиты и признало невозможность доказать часть ранее предъявленных обвинений. Дмитрий возвращается к работе в компании "Тион" и в ближайшее время будет сосредоточен на развитии перспективных направлений», — пояснил он и добавил, что Дмитрий по-прежнему отрицает свою вину и продолжит доказывать свою невиновность.





Трубицына оставили под подпиской о невыезде спустя неделю после того, как ему продлили домашний арест до февраля. «Это было решение следователя, скорее всего», — объяснила НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Советского района Екатерина Семёнова. Получить официальный комментарий регионального СК по этому поводу пока не удалось.





Дмитрия Трубицына взяли под домашний арест летом этого года. Его обвинили в фальсификации популярных очистителей воздуха, которые его компания «Тион» на протяжении 11 лет поставляла в больницы по всей стране. По мнению следствия, в 2015–2016 годах Трубицын «из корыстных побуждений» начал выпускать очистители без специальных деталей — за счёт этого агрегаты стали стоить дешевле, но воздух они не очищали. В компании вину Дмитрия отрицают — в официальном сообщении компании после задержания говорилось о несовершенном законодательстве и проявлении недобросовестной конкуренции.





По ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённые в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Трубицыну грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, а также миллионный штраф.