Нашли что снести: мэрия отдаст под снос семь домов в Октябрьском районе

Мэрия Новосибирска решила расселить и снести ещё семь аварийных домов в Октябрьском районе — постановление о развитии квартала в границах улиц Грибоедова, Красносельская, Коммунстроевская и Воинская 2-я появилось на сайте мэрии 7 декабря.





Власти отдали под снос 2-этажные аварийные дома — на их месте построят новое жильё





Согласно документу, снести предполагается дома на улице Грибоедова, 160, 166, 168 и 170, а также дома на улице Коммунстроевская, 163, 165 и 167 — почти все они были признаны аварийными в 2017 году. Общая площадь участка, который затем застроят новыми зданиями, — больше 19,5 тысячи квадратных метров. Аукцион на право развития территории пока не объявлен.







В квартале есть не только деревянные здания





Определённые под снос дома расположены рядом со стройкой ЖК «Аврора», которую ведёт компания «ВИРА-Строй».







По соседству с кварталом под снос уже строят высотку





Ещё один квартал на улице Грибоедова в сентябре отдали под снос компании «Сибакадемстрой» — она застроит участок рядом с шоколадной фабрикой. Компания также строит жилой комплекс по соседству с ещё двумя определёнными под снос домами в Калининском районе: на улице Дунаевского, 8 и 10.