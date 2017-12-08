На сеанс в «Победу» пришли хоббит, эльфы и орки

Фродо в короткометражке сыграл новосибирец Дмитрий Полеев

Новосибирцы сняли короткометражный фильм по мотивам «Властелина колец» Толкина — режиссёр ролика Марк Мельников рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как столицу Сибири и окрестности удалось превратить в Средиземье.







Поклонников таланта Джона Рональда Руэла Толкина свело вместе увлечение косплеем. Дружеские встречи переросли в масштабный проект — съёмки фильма по мотивам произведений английского писателя. На воплощение задумки в жизнь ушло два года кропотливой работы. Актёры перевоплощались в эльфов и учились фехтовать и ездить галопом. Ткани для пошивки платьев приходилось заказывать из-за рубежа, а ботанический сад и Заельцовский парк при умелой постановке камеры и освещении превращались в Лихолесье.







Премьера 5-минутного ролика состоялась сегодня, 8 декабря, в кинотеатре «Победа» перед показом первой части трилогии Толкина «Братство кольца».







Перед презентацией фильма корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с режиссёром короткометражки Марком Мельниковым и узнал все подробности съёмок.







О задумке







Всё начиналось с простого видеоролика, мы ни на что не претендовали, и наш опыт был скорее шуточный. Видео мы сняли для себя, посмотрели его и подумали, что, наверное, можно сделать лучше. Мы начали искать способы, как сделать работу более качественной. Пришли к выводу, что нужно подаваться на BoomStarter (краудфандинговая платформа для привлечения финансирования в проекты. — О.В.), причём дважды, собрали деньги для съёмок. Этого нам хватило для закупки базового оборудования и пошивки костюмов. Так мы вышли на новый уровень.





В рыжеволосую эльфийку Тауриэль превратилась Татьяна Сомова





Марк Мельников сыграл Трандуила — короля эльфов Лихолесья





О местах для съёмок







Сцену с Галадриэль мы снимали на Беловском водопаде. Конные съёмки делали в ботсаду, он очень разнообразный, там много живописных уголков. Часть съёмок прошла в Заельцовском парке, где есть красивый извилистый изгиб Оби, там мы снимали закат. Также съёмки были в павильоне — мы натягивали зелёный экран и снимали сцену в тронном зале.







Трейлер фильма





О реквизите и костюмах







Некоторые материалы для костюмов приходилось заказывать из-за рубежа. Например, EVA-пенку. Вообще, это напольное покрытие, но из него очень удобно делать доспехи — при нагревании материал растягивается и легко формуется. В России эта пенка непопулярна, поэтому её трудно достать.







Эльфийскую корону делали сами — лепили из пластилина форму, потом делали отливку.







Было много трудностей с тканями. Например, для костюма Трандуила мы заказывали ткани из Италии, потому что у него очень специфические жаккарды в оригинале, было сложно их найти. В итоге обнаружили последний метраж в интернет-магазине и забрали его. У Галадриэль платье сделано из шифона, найти материал было просто, а вот работать с ним сложно — так как это ткань с градиентом, его было трудно состыковать по деталям, чтобы он не нарушался на швах, на это мы потратили много времени.







В массовке фильма снимались около 20 человек — ребята сыграли орков и назгулов





В короткометражке Фродо спасает от назгулов эльф Глорфиндел





Кольчугу делали из кожаных листочков, каждый из них вручную прессовался, чтобы приобрести рисунок, и вырезался ножницами. Это очень кропотливая работа, мы корпели над этим месяца два.





Почти год мы работали над эльфийским троном — он стоял у нас изначально в гараже, потом мы его перевезли в мебельный цех, где собрали, потом разобрали и увезли в гараж. Конструкция у него достаточно простая — это сварная металлическая крестовина, на которой установлен трон и деревянная мачта, которая поддерживает дерево. Все оболочки внутри пустые, там очень много папье-маше.







О сюжете







Сюжет старались показать при помощи музыки и образов. При этом пытались сделать акцент на том, чего в фильмах [Питера Джексона] не было. У Толкина есть масса работ, которые не настолько популярны, как «Властелин колец», мы старались оттуда черпать идеи сюжетных линий. Если мы оставляли сюжетные линии как в фильме, то меняли персонажей — чтобы это было как в книге. Таким образом, у нас получилось нечто, с одной стороны, в стилистике Питера Джексона, а с другой стороны, сделанное по-своему.





Сюжет фильма построен вокруг сражения орков с эльфами Лихолесья





Перед показом ролика новосибирцы в костюмах орков провели показательные сражения





Старались творчески подойти к созданию образов — уделяли внимание дизайну костюмов, для каждого персонажа пробовали разработать свою концепцию. Получилась вариация на тему «Властелина колец». Для уровня фанатов, думаю, мы справились достойно.







Мы сделали акцент на событиях, которые происходили на севере Средиземья, в Лихолесье. Во время Войны кольца там также происходили битвы — Саурон послал войско, чтобы захватить Лихолесье. Параллельно с этим мы рассказываем, как эльф Глорфиндел спасал Фродо от назгулов. В фильме это была Арвен, мы решили заменить её на Глорфиндела. Основной синопсис фильма касается сражения Трандуила и лесных эльфов с орками, которые напали на Лихолесье.







Об актёрах







Актерский состав за два года менялся, приходилось его менять, искать замену, причём несколько раз. В итоге на главные роли утвердили пять человек, а в массовке участвовали 20 человек. Эльфийку Тауриэль сыграла Татьяна Сомова, Галадриэль — Юлия Черний, Глорфинделом стал Игорь Самочернов, Трандуилом — я, Марк Мельников, а в роли Фродо был Дмитрий Полеев. При этом нам очень повезло — Дима действительно оказался очень похожим внешне на Фродо. Нашли мы его случайно. Мы с нашим проектом участвовали в фестивале «Попкорн», Дима был одним из волонтёров, которые нам помогали. Мы на него смотрели весь вечер, а потом подошли и сказали: «Ты не хочешь быть Фродо?». И он согласился. Конечно, нам повезло.







Для съёмок актёрам пришлось научиться фехтовать и ездить галопом





Костюмы персонажей были тщательно проработаны — нужно было соблюсти все детали образа





Все ребята раньше не занимались актёрской деятельностью, им пришлось заниматься на курсах, они учились фехтованию, верховой езде. Актер, играющий Глорфиндела, с нуля за два года научился скакать галопом. Ребята выложились по максимуму, настолько, насколько это возможно.







Хотелось рассказать всем, что даже если у тебя немного денег и ты нигде особо не учился, ты всё равно можешь прийти к результату. Главное — начать и следовать за своей мечтой.







О затратах







Съёмки фильма обошлись в 600 с лишним тысяч рублей. Через BoomStarter удалось собрать 200 тысяч рублей, но 25% от этой суммы мы отдали на налоги и сборы. В целом из своих средств мы за два года вложили около 500 тысяч рублей. Около 30 процентов от суммы ушли на закупку оборудования. Также мы платили приглашённым профессионалам — операторам, фотографам. Много денег ушло на материалы для костюмов.







О студии







Начиналось всё с косплея. Три или четыре года назад мы решили поучаствовать в фестивале по миру Толкина и сделать косплей — предстать на фестивале в образе персонажей Средиземья. Затем всё начало развиваться и набирать обороты, в студию это превратилось в 2015 году, когда мы начали заниматься серьёзными вещами. Сначала мы назывались Tolkiens Legendarium, но в начале весны от нас ушёл организатор, мы переименовались и теперь называемся Legendarium Studio.







На съёмки 5-минутного ролика понадобилось почти два года и больше полумиллиона рублей





Мы с ребятами встречаемся часто, особенно когда готовимся к каким-то событиям — днём и ночью делаем костюмы, реквизит. Есть задумка снять фильм по оригинальному, моему авторскому сюжету. Думаю, дальше будем продолжать работать в жанре фэнтези. Когда живёшь в сером, скучном мире, то хочется разнообразия, и это своего рода выход.





Напомним, в кинотеатре «Победа» с 8 по 10 декабря показывают режиссёрские версии «Властелина колец» Питера Джексона.





Читайте также:





В Новосибирске сняли 50-секундный ролик по мотивам фильма «Назад в будущее» — харизматичного профессора Эмметта Брауна сыграл декан факультета естественных наук НГУ Владимир Резников.