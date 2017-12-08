Всего за сутки биткойн подорожал на 3 тысячи долларов

Один биткойн теперь можно продать за 17 тысяч долларов. Это больше на 3 тысячи долларов, чем всего сутки назад, сообщает сервис Coinmarketcap. В начале 2017 года курс биткойна составлял порядка 1 тысячи долларов, лишь за прошлую неделю он подскочил на 40%.





Криптовалюты в 2017 году выросли на десятки и сотни процентов

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Также биткойны можно покупать на специальных биржах.





В мире насчитывается свыше двадцати криптовалют. Их цена в этом году также выросла на десятки и сотни процентов. Так, криптовалюта эфир (ethereum) подскочила на 5300% с начала 2017 года и сейчас за один эфир нужно заплатить 428,7 доллара.





Наибольший рост демонстрирует криптовалюта IOTA, позиционируемая как основа для развития сферы интернета вещей. С начала ноября курс IOTA взлетел более чем на 800%, до 3,87 доллара.











Советы эксперта





Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн — систем экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат наук Сергей Ивлиев рассказал порталу 59.ru об основных рисках покупки криптовалют:







Сейчас мы видим первую стадию развития, на которой находится криптовалюта. Ажиотаж у публики максимален. Оптимизма много. Возможно, технология даже переоценена. Но точка невозврата пройдена. Криптовалюта уже не уйдет из нашей жизни.

Криптовалюта — это высокорискованная инвестиция. У нее возможны и рост, и падение. Вложения могут окупиться, могут и не окупиться. Главное — не кидаться с головой и не продавать квартиру. Если хотите попробовать, инвестируйте часть свободных сбережений.

Можно вкладываться в криптовалюту. Зарегистрироваться на биржах, например, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, купить биткойны или другие понравившиеся криптовалюты, хранить в «кошельке» и ждать, когда они вырастут в цене. Главное — сохранить приватный ключ, которым владеете только вы и который даёт доступ к средствам.

Ещё один способ — майнинг. Но в домашних условиях им становится заниматься всё сложнее. В майнинге важно, какое у тебя оборудование. Обычный «домашний» ноутбук с вычислениями не справится. Если у тебя мощное оборудование, способное конкурировать по вычислительной мощности, — ты с большой вероятностью можешь получить вознаграждение за вновь найденный блок. Сложность задачи растет с появлением новых мощностей. И для того, чтобы оставаться в игре, чтобы продолжать зарабатывать, майнеры вынуждены покупать всё более эффективное оборудование.





Риски воровства





В четверг сервис майнинга криптовалют NiceHash подвергся хакерской атаке, в результате которой из его кошелька были украдены биткойны общей стоимостью более 70 млн долларов, сообщил «Интерфакс».





NiceHash, которая позиционирует себя как крупнейшая площадка для майнинга криптовалют, заявила, что расследует хакерскую атаку и планирует восстановить работу сервиса с внедрением самых серьезных мер безопасности.

