Постоянные пробки и аварии: новосибирец подал в суд на мэра из-за перекрытой улицы Ленина

Участок улицы Ленина закрыли для проезда с начала декабря 2017 года до конца января 2018 года

Житель Новосибирска и руководитель «Федерации автовладельцев России» (ФАР) в Новосибирской области Вячеслав Ашурков подал в суд иск к мэрии и главе города Анатолию Локтю — он возмущён перекрытием части улицы Ленина на два месяца.







Административно-исковое заявление Ашурков подал 8 декабря в Центральный районный суд Новосибирска.







«Граждане были против, чтобы улицу Ленина исключали из улично-дорожной сети Новосибирска. А сейчас это сделано на два месяца. Если летом это было сделано на выходные дни и в центральной части не было никаких коллапсов, то сейчас узкие улицы, как Чаплыгина, Октябрьская стоят. Из-за них стоит Красный проспект на пресечении с Горького, отсутствуют элементарные схемы объезда, организация дорожного движения не продумана», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вячеслав Ашурков.







Новосибирец говорит, что подал иск от своего имени и описал в нём проблемы, с которыми столкнулся лично он, потому что иск в защиту неопределённого круга лиц может подать только прокурор.







«3 декабря я лично столкнулся с проблемой проезда по улице Ленина и был вынужден объезжать по улице Чаплыгина. Попал в пробку и опоздал на деловую встречу.





В течение последующих дней я стал использовать для объезда улицы Октябрьскую и Коммунистическую. Из-за большого потока транспорта, вынужденного объезжать перекрытую Ленина, на этих узких улицах постоянные пробки и аварийные ситуации», — написал в иске Ашурков (копия документа есть в распоряжении редакции).







Вячеслав Ашурков уверен, что мэрия нарушает Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации», а также положения Федерального закона № 196 «О безопасности дорожного движения».





Перекрытые улица Ленина и парковка на главной площади Новосибирска





«В ФЗ-257 чётко указано, что улицы можно перекрывать, если есть для этого достаточные основания: капремонт улицы, строительство какого-то объекта, неблагоприятные климатические условия», — говорит новосибирец.







Вячеслав Ашурков просит суд обязать мэрию Новосибирска убрать блоки и восстановить движение по улице Ленина.





Власти города перекрыли для проезда участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской в начале декабря. При этом изменение схемы движения было согласовано с ГИБДД, говорили в мэрии. «Такое решение принято для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2018, года, а также обеспечения безопасности дорожного движения. На улице разместят ледовый городок и торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией», — поясняли в мэрии.





Перекрытая Ленина в первый же рабочий день вызвала в центре Новосибирска мощную цепную реакцию — все соседние улицы погрузились в красно-бордовые пробки. Снова ездить по Ленина можно будет только с 29 января.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направили в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос по поводу иска Ашуркова.