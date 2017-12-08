Медведев поручил сократить число трудовых мигрантов на 20%

В 2018 году Россия предоставит мигрантам 140 423 рабочих места
В 2018 году Россия предоставит мигрантам 140 423 рабочих места

В 2018 году трудовых мигрантов в России станет меньше. Снизить число иностранных работников поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщают «Известия». 


Причина такого решения — в уменьшении потребности в их труде. Согласно постановлению правительства РФ, в следующем году по сравнению с нынешним стране понадобится на 20% меньше иностранных работников, прибывающих в Россию по визе. Всего, по подсчётам чиновников, Россия в 2018 году сможет предложить мигрантам 140 423 рабочих места.


Чиновники определили потребность в рабочей силе мигрантов с учётом политической, экономической, социальной и демографической ситуации в стране.


«Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94,8% потребности, определенной на 2018 год, составляют квалифицированные иностранные работники», — говорится в постановлении.


На днях Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии на ближайшие годы — чиновники прогнозируют рост спроса на строительные специальности.

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