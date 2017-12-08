Рэпер-провокатор отменил концерт в Новосибирске

Рэпер Face, известный провокационными текстами и драками на концертах, отменил выступление в Новосибирске — Иван Дрёмин должен был выступить сегодня, 8 декабря, в лофте «Подземка», но перенёс концерт из-за болезни.


Already dead 😔😔😔🥀🥀🥀

Публикация от FACE (@faceguccigang)


«Концерт переносится на начало 2018 года по причине болезни исполнителя Face. Сейчас мы выбираем дату. Организаторы переносят не только наш концерт, переносится вся связка Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск», — пояснил НГС.НОВОСТИ арт-директор лофта «Подземка» Платон Гудков.


Также он подчеркнул, что все купленные билеты останутся действительными. Сейчас продажа билетов приостановлена. Накануне концерта самый дешёвый билет стоил 1110 рублей, а билет с автографом и фотографией вместе с Иваном Дрёминым можно было купить за 1800 рублей.


Молодые рэперы регулярно собирают полные залы в Новосибирске. Месяц назад исполнитель Гнойный назвал Новосибирск столицей рэпа, а на следующий день его противник по популярнейшему на Youtube баттлу Оксимирон дал большой концерт в ЛДС.

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