Областные дорожники предъявили «Сибмосту» иски на 840 миллионов

Дорожники считают, что «Сибмост» должен выплатить им больше 800 млн рублей

Территориальное управление автодорог Новосибирской области через суд пытается взыскать 840 млн рублей со строительной компании «Сибмост».





Как следует из картотеки арбитражного суда, 6 декабря ТУАД подало сразу два иска к АО «Сибмост»: один — на 838,5 млн рублей, второй — на 1,7 млн рублей. Оба исковых заявления поступили к одной судье. Предварительные заседания пока не назначены. Никакой дополнительной информации по этим делам ещё нет.





В Территориальном управлении автодорог Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что их финансовые претензии к «Сибмосту» связаны со строительством путепровода в Коченёвском районе, но более подробно комментировать ситуацию отказались до рассмотрения исков.





В пресс-службе «Сибмоста» также сообщили, что судебные дела не комментируют.