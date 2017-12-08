Областные дорожники предъявили «Сибмосту» иски на 840 миллионов
Территориальное управление автодорог Новосибирской области через суд пытается взыскать 840 млн рублей со строительной компании «Сибмост».
Как следует из картотеки арбитражного суда, 6 декабря ТУАД подало сразу два иска к АО «Сибмост»: один — на 838,5 млн рублей, второй — на 1,7 млн рублей. Оба исковых заявления поступили к одной судье. Предварительные заседания пока не назначены. Никакой дополнительной информации по этим делам ещё нет.
В Территориальном управлении автодорог Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что их финансовые претензии к «Сибмосту» связаны со строительством путепровода в Коченёвском районе, но более подробно комментировать ситуацию отказались до рассмотрения исков.
В пресс-службе «Сибмоста» также сообщили, что судебные дела не комментируют.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной