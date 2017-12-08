S7 начала продавать билеты на прямые рейсы из Новосибирска в Минск

Цены на билеты начинаются от 8820 рублей
Цены на билеты начинаются от 8820 рублей

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Новосибирска в Минск: полёты по этому направлению начнутся 2 мая 2018 года.


«Прямые рейсы из аэропорта Толмачёво в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилёт в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачёво в 22:00», — сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.


Судя по данным на сайте S7, минимальная цена билетов на первый рейс в Минск (по тарифу «Эконом Базовый») — 8820 рублей в одну сторону без учёта сборов.


Летать из Новосибирска в Белоруссию перевозчик планирует на авиалайнерах Airbus A320neo, в которых 164 места — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом.


Ранее из Толмачёво в Минск летал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» — рейс выполнялся с июня 2012 года до начала 2014 года, но был закрыт из-за нерентабельности. Сейчас в Минск из Новосибирска можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, в декабре цена билетов начинается от 7109 рублей в одну сторону.

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