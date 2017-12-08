Любопытный и трусливый: у чакоанских мар в Новосибирском зоопарке родился детёныш

Чакоанские мары живут в Новосибирском зоопарке с лета. На фото — взрослая мара
Чакоанские мары живут в Новосибирском зоопарке с лета. На фото — взрослая мара

У пары чакоанских мар в Новосибирском зоопарке родился детёныш: он прячется, как только услышит шум.


Южноамериканские грызуны стали частью коллекции зоопарка в этом году: мары приехали из Московского зоопарка.


«В семействе чакоанских мар родился первый малыш. С первых минут жизни он уже мог активно передвигаться сам, но всё-таки увидеть его было сложно даже сотрудникам зоопарка. Родители прятали новорождённого в сене, там теплее и спокойней», — рассказали в зоопарке.


Первое время детёныш мар почти всё время был в укрытии, но постепенно стал активнее.


«Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка. Прячется сразу, как только происходит что-то непонятное, например, если кто-то зашёл к ним, зашумел. У него заботливые родители. Мама кормит своего маленького молоком, греет его. Скоро придёт время пробовать взрослую еду, пока детёныш только к ней принюхивается», — говорит руководитель отдела зоопарка Олеся Скляренко.


Детёныша пока что трудно сфотографировать — он очень пугливый
Детёныша пока что трудно сфотографировать — он очень пугливый


Пары чакоанских мар создаются на всю жизнь, а детёныши остаются с родителями несколько лет.


Чакоанская мара — вид грызунов из семейства свинковых. Благодаря длинным задним ногам они хорошо прыгают и могут быстро бегать. В природе держатся небольшими группами. Едят траву, листья кустарников и деревьев, плоды и семена.

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