Любопытный и трусливый: у чакоанских мар в Новосибирском зоопарке родился детёныш
У пары чакоанских мар в Новосибирском зоопарке родился детёныш: он прячется, как только услышит шум.
Южноамериканские грызуны стали частью коллекции зоопарка в этом году: мары приехали из Московского зоопарка.
«В семействе чакоанских мар родился первый малыш. С первых минут жизни он уже мог активно передвигаться сам, но всё-таки увидеть его было сложно даже сотрудникам зоопарка. Родители прятали новорождённого в сене, там теплее и спокойней», — рассказали в зоопарке.
Первое время детёныш мар почти всё время был в укрытии, но постепенно стал активнее.
«Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка. Прячется сразу, как только происходит что-то непонятное, например, если кто-то зашёл к ним, зашумел. У него заботливые родители. Мама кормит своего маленького молоком, греет его. Скоро придёт время пробовать взрослую еду, пока детёныш только к ней принюхивается», — говорит руководитель отдела зоопарка Олеся Скляренко.
Пары чакоанских мар создаются на всю жизнь, а детёныши остаются с родителями несколько лет.
Чакоанская мара — вид грызунов из семейства свинковых. Благодаря длинным задним ногам они хорошо прыгают и могут быстро бегать. В природе держатся небольшими группами. Едят траву, листья кустарников и деревьев, плоды и семена.
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Ксения Евдокимова
Фото Владимира Шадрина