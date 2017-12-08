Известная кофейня с Красного проспекта открыла заведение на площади Маркса
Владельцы кофейни Blackwood coffee открыли вторую точку под этим названием — на этот раз на площади Карла Маркса в гостинице Mirotel.
Кофейня заняла пустовавшее до этого помещение слева от входа в отель. Сама гостиница была введена в строй только в конце прошлого года. Ранее здесь уже начали работать рестораны «Аджикинежаль» и Drovamuka, открытые владельцами отеля по франчайзинговому договору c новосибирской компанией «Конквест» . Кроме того, здесь в гостинице работает кондитерская «Бабушкино печево».
Blackwood coffee сейчас имеет высший рейтинг по оценкам пользователей сервиса отзывов «Фламп» (4,9 из 5 возможных) — это наивысший показатель среди заведений общественного питания с достаточно большим, в несколько сотен, количеством оценок.
Сама кофейня известна тем, что в ней используют разные сорта кофе и даже обычный эспрессо могут сделать под конкретного клиента. Например, на просьбу корреспондента НГС.НОВОСТИ сделать кофе «поярче» бариста достал пакет зёрен из Кении, сказав: «Будет что-то между ежевикой и жимолостью».
Blackwood coffee — далеко не первое одиночное заведение, владельцы которого начали тиражировать успешный формат. Дальше всех в последнее время в этом направлении продвинулась «Академия кофе», у которой в городе уже четыре кофейни. Уже три заведения в сети Mr. Cup, которая, правда, изменила изначально выбранный формат, закрыв самую первую точку.
Из сетевых кофеен в шаговой доступности от Blackwood coffee на площади Карла Маркса работают Traveler's Coffee, «Чашка кофе» и Kuzina.
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Стас Соколов
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