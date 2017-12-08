Директора школы в Кировском районе оштрафовали за поборы

Родители должны были сдавать по 700 рублей за год и по 130 рублей каждый месяц

Директора школы № 65 в Кировском районе Новосибирска Владимира Алексеева оштрафовали на 30 тысяч рублей за поборы.







Такое решение было принято в прокуратуре Кировского района после проверки жалобы на поборы — прокуроры обнаружили, что в школе незаконно собирали деньги с родителей на содержание и ремонт.







«Перед каждым учебным годом завхоз по согласованию с директором составлял смету расходов на работу и материалы для подготовки школы к новому учебному году. Смета содержала сведения о планируемом размере привлеченных "родительских денежных средств" на расходы, а также указание срока, до которого родителям необходимо внести деньги», — рассказали в прокуратуре Кировского района.







На общешкольном родительском собрании в январе 2017 года по предложению директора решили, что все родители должны сдать по 700 рублей до 25 мая. Существовала и система «скидок»: те родители, у кого в школе учится по двое и больше детей, должны были сдавать по 500 рублей.







В сентябре прошлого года на собрании решили, что каждый месяц родители должны были сдавать по 130 рублей на «поддержание жизнеобеспечения школы и выполнения оперативных хозяйственно-экономических вопросов». «Добровольные пожертвования» в попечительский совет школы родители сдавали через библиотекаря.







Вчера мировой судья Кировского судебного района Новосибирска признал Алексеева виновным в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования (ч. 1 ст. 5.57 КоАП России) и назначил ему штраф 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.







Владимир Алексеев передал через секретаря, что отказывается от комментариев, и предложил обратиться в департамент образования мэрии.





