В Первомайском районе отловили шесть собак из стаи, терроризирующей детей

На этой неделе собаки загнали в подъезд детей и несколько часов не давали выйти
На этой неделе собаки загнали в подъезд детей и несколько часов не давали выйти


Сотрудники Центра по проблемам домашних животных отловили на улице Нахимова в Новосибирске собак из стаи, которая много лет пугает местных жителей.


Специалисты отлова приехали на Нахимова 7 декабря — через день после того как собаки атаковали нескольких детей. Они разгрызли куртку девочке, а потом загнали школьников в подъезд, откуда не выпускали несколько часов. Детям пришлось вызвать полицию.


«В результате мероприятий изъято 6 безнадзорных собак и щенок. На лицо, допустившее ненадлежащее содержание собак, составлен административный протокол», — сообщили в департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.


Местные жители рассказывали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что собак развела 86-летняя пенсионерка, а стая живёт на Нахимова больше 10 лет. Кидаться на жителей животные стали 7–8 лет назад. За это время жители обращались в различные инстанции и много раз вызывали отлов — все действия были неэффективны. В департаменте энергетики и ЖКХ сообщили, что прошлой весной отлов на Нахимова вызывали три раза.


После того как 24 ноября Центр по проблемам домашних животных получил очередную заявку на Нахимова, его специалисты выезжали туда также 29 ноября — тогда собак поймать не удалось. После этого они приезжали 4 декабря и достали из сарая возле дома пенсионерки 6 щенков.


В этот раз жители остались довольны работой отлова. «Отлов сегодня очень долго работал, отловили 6 собак и щенка. Ребята поработали хорошо. Но заявку мы опять оставили на понедельник, так как еще 7 собак там сейчас, которых с утра не было», — написала вчера вечером в редакционный WhatsApp местная жительница Любовь Шкуратова.


«После того как районной администрацией будут приняты меры по ликвидации с придомовой территории мусора, под которым прячутся животные, центром планируется проведение повторных мероприятий по изъятию собак», — уточнили в департаменте.


В конце прошлого месяца НГС.НОВОСТИ публиковали репортаж из Центра по проблемам домашних животных — о жизни собак после отлова.

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