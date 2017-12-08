Новосибирцы стали меньше вкладывать деньги в недостроенные квартиры
Жители Новосибирской области стали реже заключать договоры долевого участия в строительстве по сравнению с прошлым годом.
К такому выводу пришли специалисты Управления Росреестра по Новосибирской области.
Всего за 11 месяцев 2017 года Россреестр зарегистрировал в регионе
«Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о снижении количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на 19% по сравнению 11 месяцами 2016 года (
Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков осталось примерно на уровне прошлого года — чуть больше 26 тысяч договоров.
При этом Новосибирская область обгоняет соседние регионы по строительству новых квартир. Только за первые девять месяцев 2017 года строители ввели в эксплуатацию 1025,2 тысячи квадратов нового жилья.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова