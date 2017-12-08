Новосибирцы стали меньше вкладывать деньги в недостроенные квартиры

Жители Новосибирской области стали реже вкладываться в долевое строительство

Жители Новосибирской области стали реже заключать договоры долевого участия в строительстве по сравнению с прошлым годом.







К такому выводу пришли специалисты Управления Росреестра по Новосибирской области.







Всего за 11 месяцев 2017 года Россреестр зарегистрировал в регионе 22 750 договоров долевого участия в строительстве.







«Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о снижении количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на 19% по сравнению 11 месяцами 2016 года ( 27 998 ) и на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года ( 32 852 )», — рассказали в ведомстве.







Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков осталось примерно на уровне прошлого года — чуть больше 26 тысяч договоров.







При этом Новосибирская область обгоняет соседние регионы по строительству новых квартир. Только за первые девять месяцев 2017 года строители ввели в эксплуатацию 1025,2 тысячи квадратов нового жилья.