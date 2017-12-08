РЖД объявили о смене расписания электричек от главного вокзала Новосибирска

Существенно изменится расписание 11 электричек

С 10 декабря в Новосибирской области поменяется расписание нескольких электричек: у 11 из них время отправления со станций сдвинется больше чем на десять минут.







Например, на Западном направлении изменится график движения электричек № 6307 Новосибирск – Коченёво и № 6309 Новосибирск – Каргат.







«Электропоезд № 6307 Новосибирск – Кочёнево будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 8:35 (на 35 минут раньше), прибытие на станцию Коченёво в 9:47. Электропоезд № 6309 Новосибирск – Каргат будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 (на 1 час 4 минуты позже), прибытие на станцию Каргат в 12:32», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».







Всего на Западном направлении существенно изменится расписание пяти электричек.







На Восточном, Жеребцовском, Кузбасском и Южном направлениях изменения будут менее значительными. Так, по просьбам жителей Первомайского района на платформе Звёздная дополнительно начнут останавливаться четыре электрички:



- № 6607 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 7:45, прибытие на о.п. Звёздная в 8:14);



- № 6635 Новосибирск – Ложок (отправление из Новосибирска в 17:23, прибытие на о.п. Звёздная в 17:50);



- № 6633 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 18:21, прибытие на о.п. Звёздная в 18:44);



- № 6639 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 19:19, прибытие на о.п. Звёздная в 19:40).







В Нижней Ельцовке вводится дополнительная остановка для двух электричек:



- № 6613 Новосибирск – Дорогино (отправление из Новосибирска в 5:16, прибытие на о.п. Нижняя Ельцовка в 5:55);



- № 6607 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 7:45, прибытие на о.п. Нижняя Ельцовка в 8:24).







С 1 января 2018 года станет проще добраться до Новосибирска пассажирам из Черепаново: до этой станции продлят маршрут утренней электрички № 6613 Новосибирск – Дорогино с отправлением в 5:16. Обратно из Черепаново в Новосибирск электричка будет отправляться в 7:39, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.







Актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на станциях, на сайте компании «Экспресс-пригород», с помощью мобильного приложения Яндекс.Электрички и по телефонам 050 или 229-25-67.







Также с 10 декабря в силу вступит новый график поездов дальнего следования.