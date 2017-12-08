РЖД объявили о смене расписания электричек от главного вокзала Новосибирска
С 10 декабря в Новосибирской области поменяется расписание нескольких электричек: у 11 из них время отправления со станций сдвинется больше чем на десять минут.
Например, на Западном направлении изменится график движения электричек
«Электропоезд
Всего на Западном направлении существенно изменится расписание пяти электричек.
На Восточном, Жеребцовском, Кузбасском и Южном направлениях изменения будут менее значительными. Так, по просьбам жителей Первомайского района на платформе Звёздная дополнительно начнут останавливаться четыре электрички:
- № 6607 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 7:45, прибытие на о.п. Звёздная в 8:14);
- № 6635 Новосибирск – Ложок (отправление из Новосибирска в 17:23, прибытие на о.п. Звёздная в 17:50);
- № 6633 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 18:21, прибытие на о.п. Звёздная в 18:44);
- № 6639 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 19:19, прибытие на о.п. Звёздная в 19:40).
В Нижней Ельцовке вводится дополнительная остановка для двух электричек:
- № 6613 Новосибирск – Дорогино (отправление из Новосибирска в 5:16, прибытие на о.п. Нижняя Ельцовка в 5:55);
- № 6607 Новосибирск – Бердск (отправление из Новосибирска в 7:45, прибытие на о.п. Нижняя Ельцовка в 8:24).
С 1 января 2018 года станет проще добраться до Новосибирска пассажирам из Черепаново: до этой станции продлят маршрут утренней электрички № 6613 Новосибирск – Дорогино с отправлением в 5:16. Обратно из Черепаново в Новосибирск электричка будет отправляться в 7:39, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на станциях, на сайте компании «Экспресс-пригород», с помощью мобильного приложения Яндекс.Электрички и по телефонам 050 или 229-25-67.
Также с 10 декабря в силу вступит новый график поездов дальнего следования.
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Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко из архива НГС