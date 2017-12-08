Праздник к нам приходит: аналитики подсчитали стоимость продуктов для новогоднего стола


Цены на продукты для праздничного стола поднялись за год на 5% 
Цены на продукты для праздничного стола поднялись за год на 5% 

Чтобы накрыть новогодний стол, новосибирским семьям придётся потратить в среднем 6288 рублей.


К такому выводу пришли аналитики Росстата, опубликовавшие предновогоднее исследование о стоимости продуктов к праздничному столу в разных регионах России.


Статистики подсчитали, сколько денег семья из четырёх человек потратит на продукты к празднику, если купит красную икру, говядину, курицу, рыбные деликатесы, копчёности, сырокопчёную колбасу, сыр, рыбные консервы, сливочное масло, хлеб, картофель, свежие помидоры, консервированные и свежие огурцы. Кроме того, аналитики включили в стоимость праздничного стола ингредиенты для салатов оливье и сельдь под шубой, а также яблоки, апельсины, лимоны, шоколадные конфеты, торт. Из напитков в список вошли фруктовые соки, чёрный чай, коньяк, водка, игристое вино, газированная и минеральная вода.


При подсчётах аналитики учитывали среднюю стоимость продуктов по состоянию на конец ноября.


Как оказалось, новосибирским семьям продукты для праздничного стола обойдутся в среднем в 6288,55 рубля — это на 5,1% больше, чем год назад. По дороговизне продуктов Новосибирская область занимает 20-е место в стране.


Судя по результатам исследования, дешевле всего отпраздновать Новый год можно в Республике Ингушетия — праздничный набор продуктов там стоит в среднем 3153,26 рубля (85-е место). Самый дорогой новогодний стол аналитики обнаружили в Чукотском автономном округе, жителям которого придётся выложить за продукты 8178,84 рубля (1-е место).


Больше всего за год подорожали продукты к праздничному столу в Республике Бурятия — на 8,84%. Лидером по снижению цен оказалась Самарская область, жители которой смогут отметить праздник на 1,42% дешевле, чем год назад.


В новосибирских магазинах уже всё готово к празднику — некоторые магазины не только объявили о предновогодних скидках, но и завалили прилавки новыми новогодними игрушками.

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