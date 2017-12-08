Хоккей: «Сибирские снайперы» одолели «Ладью»

Счет встречи составил 3:2 в пользу сибиряков 
Счет встречи составил 3:2 в пользу сибиряков 

В выездном матче молодежной хоккейной лиги новосибирская команда «Сибирские снайперы» одержала победу над «Ладьей» (Тольятти).


Счет встреч составил 3:2 в пользу сибиряков. Ворота защищал Константин Шарапов.


«Шайбами в составе "Снайперов" отметились Никита Михайлов, Алексей Кривченков и Артем Владимиров», — отмечает пресс-служба команды на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».


Завтра «Сибирские снайперы» проведут повторную встречу с «Ладьей» в Тольятти.


Успехи молодежной команды проходят на фоне полосы неудач взрослой «Сибири». Не так давно команда установила антирекорд по количеству пропущенных шайб. Кроме того, у команды сменился главный тренер


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