Волейбол: «Локомотив» одержал победу над «Динамо»

Итоге встречи составил 3:0 в пользу «Локомотива»

С победы для новосибирских волейболистов начался групповой этап Лиги чемпионов. В домашнем матче спортсмены «Локомотива» одержали победу над москвичами из «Динамо».







Счет встречи составил 3:0 в пользу «Локомотива».







«Я доволен сегодня и результатом, и игрой, что самое главное. Было важно начать с победы в групповом этапе, тем более на домашней площадке. Вторая игра у нас так же пройдет перед своими зрителями, и мы надеемся закрепить успех. Выиграть в трех партиях у "Динамо" — большой успех, это может только радовать. Но надо думать уже о следующих матчах и быстро перестраиваться на чемпионат России, ведь ближайшая игра у нас уже через два дня. Очень важно не потерять настрой», — цитирует пресс-служба клуба Пламена Константинова, главного тренера команды.







На сегодняшний день «Локомотив» находится на первом месте турнирной таблицы группового этапа Лиги чемпионов.







«Лучшим по статистике стал Георг Грозер, набравший 21 очко, 13 очков в активе Алексея Родичева, по 11 очков набрали Сергей Савин и Ильяс Куркаев», — отмечает пресс-служба.







В следующем матче Лиги чемпионов, 20 декабря, «Локомотив» встретится с польской командой СКРА.







Новосибирские спортсмены и спортсменки сильны и в других дисциплинах. В начале декабря «Динамо» обыграла соперниц из «Енисея» (Красноярск). Счет встречи составил 63-57 в пользу «Динамо».





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