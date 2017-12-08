Областное сельхозпредприятие задолжало работникам более миллиона рублей

Зарплату работникам не выплачивали свыше двух месяцев

Прокурор Чулымского района Новосибирской области проверил соблюдение трудового законодательства компанией ООО «Агросезон». Информация из коллективного обращения работников подтвердилась: деньги предприятие действительно не платит.







По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в общей сложности от деятельности ООО «Агросезон» пострадали 67 работников — им не платили зарплату свыше двух месяцев.







«Всего организация задолжала гражданам свыше 1,1 млн рублей, при этом реальная возможность выплатить зарплату у общества имелась», — сообщает ведомство.







В результате, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности).







Работодатели Новосибирска и области уже не первый раз попадаются на невыплате зарплаты своим сотрудникам. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о предприятии «СпецСвязьБезопасность», которое задолжало деньги 20 сотрудникам.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!