LADA Vesta всерьёз схлестнулась с KIA Rio
В ноябре 2017 года на российском рынке продано 8066 экземпляров LADA Vesta, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Всего же производитель продал за месяц
«Месячный прирост продаж составил 14,3% к прошлому году. За одиннадцать месяцев 2017-го реализовано
Vesta вплотную подобралась к своему главному корейскому конкуренту KIA Rio, который разошелся в ноябре в количестве 8180 штук. В ноябре же LADA и KIA схлестнулись в новом соревновании — оба производителя выпустили на рынок модификации повышенной проходимости Vesta SW Cross и Rio X-Line.
Портал НГС.АВТО недавно провел тест-драйвы и универсала LADA Vesta SW Cross, и хэтчбека KIA Rio X-Line.
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