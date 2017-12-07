LADA Vesta всерьёз схлестнулась с KIA Rio

LADA Vesta всерьёз схлестнулась с KIA Rio

В ноябре 2017 года на российском рынке продано 8066 экземпляров LADA Vesta, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Всего же производитель продал за месяц 29 163 автомобиля LADA. 


«Месячный прирост продаж составил 14,3% к прошлому году. За одиннадцать месяцев 2017-го реализовано 279 008 машин, прирост 16,9% к прошлому году», — уточнили в пресс-службе производителя.


Vesta вплотную подобралась к своему главному корейскому конкуренту KIA Rio, который разошелся в ноябре в количестве 8180 штук. В ноябре же LADA и KIA схлестнулись в новом соревновании — оба производителя выпустили на рынок модификации повышенной проходимости Vesta SW Cross и Rio X-Line.


Портал НГС.АВТО недавно провел тест-драйвы и универсала LADA Vesta SW Cross, и хэтчбека KIA Rio X-Line.


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