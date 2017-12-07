Обманул старушку: 28-летнего новосибирца подозревают в телефонном мошенничестве

По данным полиции, преступление произошло в последних числах октября

Кировские полицейские задержали 28-летнего жителя Новосибирска. Молодого человека подозревают в телефонном мошенничестве, из-за которого пожилая жительница города Яранска лишилась 40 тысяч рублей.







Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Кировской области, преступление произошло в конце октября. Около четырех часов утра в квартире пенсионерки раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что её сын попал в аварию, но ему можно помочь, перечислив определенную сумму на указанный счет.





Женщина согласилась и отдала мошеннику 40 тысяч рублей. Лишь наутро, связавшись с сыном, она поняла, что была обманута. Ни в какое ДТП её ребенок не попадал.







«По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, следователем МО МВД России "Яранский" было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. К раскрытию данного преступления на помощь местным полицейским подключились оперативники областного Управления уголовного розыска», — сообщает ведомство.







Довольно скоро сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к мошенничеству может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний житель Новосибирска. Молодого человека задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.







«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, а также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов России», — сообщает пресс-служба.







Новосибирцы не в первый раз попадают в поле зрения полицейских других регионов. В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о приговоре в отношении жителя города. Мурманский суд на 7 лет и 6 месяцев отправил его в колонию строгого режима за телефонное мошенничество в составе организованной группы.







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