Пассажирка Toyota Platz пострадала в аварии на улице Бориса Богаткова

Пассажирка Toyota ушибла голову 
Пассажирка Toyota ушибла голову 

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня около 16:00 на улице Бориса Богаткова, в районе дома 208. В столкновении сошлись машины Toyota Platz, Suzuki Escudo и Honda CR-V.


Как сообщают специалисты автомобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны улицы Федосеева в сторону Кошурникова.


«Honda остановилась на светофоре, Suziki встала за ней, а Platz затормозить не успел и собрал всех в кучу», — поясняют аваркомы.


В результате столкновения пострадала пассажирка Toyota Platz — она ударилась головой. На месте работали медики и ГИБДД, уточняет «Автоспас».


Неосторожное поведение на дороге нередко заканчивается увечьями для водителей. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о ДТП на Котовского, в результате которого в реанимацию была доставлена пассажирка ВАЗ-2101. «Жигули» столкнулись с Toyota Corolla.


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