Экс-директор новосибирского завода «Оборонсервиса» пошёл под суд: в деле оказалось 90 томов

Бывшему директору завода предъявили обвинение в хищении почти 430 миллионов во время строительства
Бывшему директору завода предъявили обвинение в хищении почти 430 миллионов во время строительства

В Новосибирске завершено расследование дела бывшего директора ОАО «15-й Центральный авторемонтный завод» Виктора Романова, руководившего предприятием почти десять лет.


Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования

«Ему предъявлено обвинение в хищении почти 430 млн рублей, выделенных на реконструкцию завода, а также отмывании денег. Господин Романов заявляет о необоснованности предъявленных обвинений», - передаёт издание.


«15-ый Центральный авторемонтный завод» (ЦАРЗ) — крупнейшее за Уралом предприятия Минобороны по ремонту и модернизации автотранспорта. Виктор Романов руководил этим предприятием, входившим в холдинг «Оборонсервис» (сейчас АО «Гарнизон»), с 2004 по 2013 годы.


Махинации с бюджетными средствами правоохранители выявили в 2015 году. Схема миллионных хищений, по их версии, заключалась в завышении объемов и стоимости выполненных работ. 


В апреле 2015 года силовики задержали директора фирмы-генподрядчика Дениса Стецурина. Возглавляемая им компания «Лайтек» строила цеха комплексного ремонта автотехники. Оказавшись в СИЗО, предприниматель заключил досудебную сделку. Дело в отношении него выделили в отдельное производство.


В декабре того же года следователи задержали экс-директора завода Романова. «После увольнения господин Романов переехал в Санкт-Петербург, где когда-то учился и работал. В Северной столице он стал преподавать в одной из военных академий», - пишет «КоммерсантЪ».


Бывшего директора воензавода конвоировали в Новосибирск. Следователи подали ходатайство о его аресте, которое было удовлетворено. Летом 2017 года суд изменил Романову меру пресечения с реального ареста на домашний.


Расследование заняло около двух лет. По материалам дела, экс-директору удалось легализовать часть похищенных денег: они ушли на приобретение банковских ценных бумаг, которыми в последующем рассчитались за дом под Санкт-Петербургом. Сейчас на коттедж площадью более 500 кв.м наложен обеспечительный арест. Виктору Романову инкриминируется ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (особо крупное мошенничество и отмывание денежных средств).


Как сообщила «Коммерсанту» адвокат Светлана Тарасюк, её подзащитный выдвинутые против него обвинения считает необоснованными, а уголовное преследование — заказным. Ранее полковник заявлял, что все работы по реконструкции завода принимались госкомиссией. Не было нареканий у проверяющих и по финансовым вопросам. 


По информации Тарасюк, в деле 90 томов.


В августе 2018 года московская компания ООО «Коммерция и Консалтинг» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск о банкротстве «15 центрального автомобильного ремонтного завода».


В 2012–2013 годах завод фигурировал в конфликте бывшего губернатора НСО Василия Юрченко и его советника — Романа Путина, двоюродного племянника президента. Летом 2012 года Путин стал советником Юрченко «по приоритетным социально-экономическим вопросам развития региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления». Уже через год Юрченко уволил племянника президента из-за несостоявшегося строительства завода по сборке грузовой автомобильной техники на базе «15 ЦАРЗ». Сам Роман Путин связал своё увольнение с местью семье президента.

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