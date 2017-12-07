Зоопарк заказал новый вольер и домик для мангустов

Полосатые мангусты, обитающие в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк заказал новый просторный вольер для мангустов — его построят до конца декабря.







«Там будет домик и большой уличный вольер. Мы сделаем фундамент и коробку», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Сергей Подгорный, директор компании ООО «Стройпарк», которая заключила контракт с зоопарком. Согласно его оценкам, в вольере поместятся 10 мангустов.







По информации портала госзакупок, стоимость контракта составила 298 тысяч рублей. Со слов Подгорного, вольер появится до конца декабря. Его построят возле старого входа в зоопарк — со стороны улицы Стасова.





По информации мобильного приложения «Зоопарк НСК», сейчас в зоопарке два вида мангустов — жёлтые и полосатые. Их вольеры расположены недалеко от вольера с белыми медведями.







Недавно зоопарк заказал эскиз вольера для фламинго — комплекс хотят расположить на берегу лебединого озера.