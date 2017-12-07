Наживались один день: проезд в популярной маршрутке внезапно подорожал, а потом подешевел

Плата за проезд в маршрутке № 42 подскочила накануне вечером

Проезд в новосибирской маршрутке № 42 внезапно подорожал на 5 рублей: руководитель компании-перевозчика пояснил, что на самом деле тариф не повышал, и пообещал наказать виновных и вернуть прежнюю стоимость проезда.







С повышением тарифа в маршрутке № 42 ТЭЦ-5 — Амбулаторная столкнулся 6 декабря читатель НГС.







«Вечером, около 19:00, возвращался с работы от конечной остановки "ТЭЦ-5". В маршрутке подал 30 рублей и ожидал сдачи, но водитель пояснил, что проезд уже 30 рублей. Я очень удивился, так как ещё утром было 25 рублей. По пути следования входящие пассажиры удивлялись и возмущались. Одна женщина спокойно поинтересовалась, почему и с какого времени подняли, сказав, что ещё час назад ехала на улицу Выборную за 25 рублей. Водитель стал возмущаться, говоря, что "в маршрутке указаны телефоны «хозяев», звоните и уточняйте". Я не вмешивался в разговоры, но было неприятно», — написал читатель в редакционный WhatsApp.







По словам пассажира, до этого он не видел в маршрутке № 42 каких-либо объявлений о предстоящем повышении тарифа. Более того, сегодня утром он поехал на работу в другой машине этого же маршрута и обнаружил, что проезд стоит по-прежнему 25 рублей.







Директор компании «Сибирь Экспресс», обслуживающей маршрут, Станислав Кутовенко пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что не давал водителям распоряжения поднимать плату за проезд до 30 рублей.





Перевозчик планирует наказать виновных, которые хотели заработать побольше.





Кутовенко добавил, что прежде перспектива повышения тарифа уже обсуждалась, но окончательного решения пока нет. При этом он затруднился сказать, когда именно может повыситься тариф, но заверил, что пассажирам об этом сообщат заранее.





«Моментально никто этого не сделает — вывесят объявления, предупредят. Заодно проанализирую, посмотрю реакцию пассажиров», — добавил перевозчик.







Напомним, волна повышений тарифов за проезд прошла в октябре 2016 года. С лета 2015 года, после вступления в силу федерального закона № 220 , владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд.





Одно из последних повышений тарифа произошло в маршрутном такси № 25 , которое ездит от Заельцовского парка в микрорайон «Стрижи».





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