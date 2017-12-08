Новосибирские врачи спасли водителя от гигантской опухоли, поедавшей сердце

Сибиряк Александр Лукашов попал в клинику Мешалкина с крайне запущенной опухолью
Сибиряк Александр Лукашов попал в клинику Мешалкина с крайне запущенной опухолью

Три бригады новосибирских хирургов прооперировали 49-летнего пациента с редкой болезнью — злокачественная опухоль поразила почки, сосуды изнутри и добралась до сердца. Если бы не операция, он прожил бы всего год.


Этим летом 49-летний водитель Александр Лукашов обратился в поликлинику в родном Новокузнецке — почувствовал странную боль в желудке.


«Пошёл проверяться — и вот на тебе. Взяли анализы, сделали УЗИ, и УЗИ показало опухоль в почке. Она и до сердца дошла. Была даже не боль, а ощущение, что что-то мешает — на бок повернёшься, так повернёшься, — мешает. Сердце не болело, просто она (опухоль. — М.М.) по вене поднялась в сердце», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр Лукашов.


Сначала он наблюдался в онкоцентре Новокузнецка, но врачи в итоге отправили его в новосибирскую клинику Мешалкина — здесь пациент прошёл около пяти консультаций, потом оформил в родном городе квоту на бесплатную операцию и снова приехал в Новосибирск.


По словам заведующего отделением онкологии и радиотерапии клиники, врача-онколога Сергея Ярмощука, Александру предстояла крайне серьёзная и сложная операция, и прежде чем на неё решиться, хирурги разных профилей несколько раз оценили риски на консилиумах.


Но в итоге врачи решили сделать операцию — без неё, по оценкам хирургов, пациент прожил бы максимум год. Она продолжалась шесть часов — врачи закончили оперировать уже глубокой ночью 25 ноября.


Три бригады хирургов сделали сложную операцию за шесть часов — закончили уже ночью
Три бригады хирургов сделали сложную операцию за шесть часов — закончили уже ночью


«Мы заходили тремя хирургическими бригадами — была выделена непосредственно почка с опухолью, выделена нижняя полая вена, подключён аппарат искусственного кровообращения — было открыто, грубо говоря, разрезано сердце. И со стороны живота мы удалили почку, вскрыли этот сосуд, было вскрыто сердце, и одномоментно извлекались опухолевые массы и со стороны сердца, и со стороны живота из нижней полой вены», — описал операцию Сергей Ярмощук.


Лукашов провёл ещё два дня в реанимации, а сейчас уже чувствует себя лучше, заверил сам пациент. 


«Сейчас боль от шрамов [ещё есть], но того, что было раньше, уже нет. Восстановление месяца три [займёт], посмотрим, всё зависит от человека… Думаю, что буду лучше себя чувствовать после такой операции», — рассуждает мужчина.


Заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца, врач сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Астапов добавил, что


опухоль весом в 3 килограмма заняла почти всю правую половину живота, а размером была около 25х15 сантиметров.


«Это запущенный случай онкологического процесса с поражением сосудов. Дело в том, что у него достаточно бессимптомно протекало онкологическое заболевание, поэтому он никуда не обращался», — пояснил сердечно-сосудистый хирург.


Совсем скоро пациент вернётся в родной город к жене и сыновьям
Совсем скоро пациент вернётся в родной город к жене и сыновьям


Он отметил, что такие случаи довольно редки — в среднем подобные патологии ежегодно развиваются только у одного-двух жителей Сибири и Дальнего Востока. 


После выписки Александр Лукашов будет наблюдаться и по месту жительства в Новокузнецке, и в клинике Мешалкина. Его выписывают в конце недели — он поедет в родной город к жене и двум сыновьям. По словам пациента, в Новосибирске во время лечения его поддерживала двоюродная сестра — следила, чтобы «не сбежал из реанимации».


Ранее новосибирские нейрохирурги спасли молодую сибирячку Ольгу Демакову, которую лечили полтора месяца от запущенной болезни. Девушке удалили из малого таза 8-килограммовую опухоль, опасно сдавившую органы.

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