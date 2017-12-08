Застройщик передумал строить высотки после протеста новосибирцев

На улице Заслонова в Дзержинском районе Новосибирска начали строить новый жилой комплекс — застройщик проекта, компания «ВИРА-Строй», снизила этажность домов с 9–10 этажей до четырёх после протестов жителей соседнего частного сектора.







Застройщику пришлось снизить этажность из-за протестов местных жителей





Разрешение на строительство с изменением этажности первого дома на улице Заслонова, 13 стр. компания получила 30 ноября 2017 года. По данным проектной декларации с изменениями от того же числа, опубликованной на сайте компании «ВИРА-Строй», он будет 4-этажным с техническим этажом. В нём в двух подъездах запроектировано 80 квартир с отделкой под ключ площадью от 22,4 квадратного метра в студиях до 43 квадратных метров в «однёшках». В домах также предусмотрены помещения под магазины и офисы.





В комплексе на территории площадью 7,2 га запланировано 13 кирпичных домов на 1028 квартир, строительство разделили на 7 этапов. Первые 4 дома рассчитывают достроить в III квартале 2018 года: на огороженной площадке уже появился кран, хотя пока и в разобранном виде. Комплекс целиком должен быть сдан в 2020 году, рассказали в компании «ВИРА-Строй». При этом порядка 40% территории обещают выделить под благоустройство.







40% территории комплекса благоустроят





«В каждом дворе будет свой уникальный элемент: где-то лабиринт или скалодром, где-то спортивная трасса с отсевом или воркаут зона, — описывают проект в компании. — Центром притяжения соседей будет уличное пространство со сценой. Но главным отличием экокомплекса станет пешеходный бульвар, изолированный от автомобилей. Его протяженность более 300 м».







Дворы в комплексе запланировали закрытыми и изолированными от автомобилей — парковки на 671 машину будут по периметру комплекса. В части домов запланированы лифты, в остальных предусмотрены лифтовые платформы для маломобильных жителей.





На площадке уже начали монтировать кран





По первой редакции документа строить предполагалось 5-подъездную 9-этажку на 250 квартир, но жители соседнего частного сектора выступили против строительства высоких домов. Они обратили внимание, что участок в 7,2 га, принадлежащий муниципалитету, изначально был передан в аренду для малоэтажного строительства, а заключённое затем дополнительное соглашение на высотки — незаконно.







Разбирательство по иску УФАС к застройщику и мэрии с требованием признать соглашение недействительным ещё не завершено, следующее заседание назначено на 20 декабря. Встречный иск мэрии к УФАС суд отклонил, в октябре апелляционный суд оставил это решение арбитража без изменения.







Параллельно суд рассматривает иск застройщика к мэрии и её департаментам: «ВИРА-Строй» потребовала взыскать с муниципалитета больше 388,36 млн рублей — сумму выплаченной аренды за участок, расходы на освоение участка и упущенную выгоду. Процесс приостановлен, пока не будет вынесено решение по иску УФАС к мэрии.