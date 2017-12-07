У трамвая № 18 появилась новая конечная остановка
С 9 декабря у новосибирского трамвайного маршрута
«Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Посёлок Чемской" на трамвайном разворотном кольце на улице Петухова. Высаживать пассажиров будут на прежнем месте — остановке "Улица Петухова"», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Теперь маршрут будет идти от Юго-Западного жилмассива до посёлка Чемской. «Это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска», — добавили в мэрии.
В конце октября начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов рассказал, что на городские маршруты выйдут 12 новых трамваев, отремонтированных российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Трамваи будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой.
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Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)