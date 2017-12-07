У трамвая № 18 появилась новая конечная остановка

На новой конечной остановке пока что будет только посадка пассажиров
На новой конечной остановке пока что будет только посадка пассажиров

С 9 декабря у новосибирского трамвайного маршрута № 18, который идёт от Юго-Западного жилмассива до улицы Петухова, появится новая конечная остановка.


«Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Посёлок Чемской" на трамвайном разворотном кольце на улице Петухова. Высаживать пассажиров будут на прежнем месте — остановке "Улица Петухова"», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Теперь маршрут будет идти от Юго-Западного жилмассива до посёлка Чемской. «Это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска», — добавили в мэрии.


Новая конечная остановка маршрута № 18 называется «Посёлок Чемской»
Новая конечная остановка маршрута № 18 называется «Посёлок Чемской»


В конце октября начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов рассказал, что на городские маршруты выйдут 12 новых трамваев, отремонтированных российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Трамваи будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой.

Прочтений: 2048
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено