У трамвая № 18 появилась новая конечная остановка

На новой конечной остановке пока что будет только посадка пассажиров

С 9 декабря у новосибирского трамвайного маршрута № 18 , который идёт от Юго-Западного жилмассива до улицы Петухова, появится новая конечная остановка.







«Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Посёлок Чемской" на трамвайном разворотном кольце на улице Петухова. Высаживать пассажиров будут на прежнем месте — остановке "Улица Петухова"», — рассказали в пресс-центре мэрии.





Теперь маршрут будет идти от Юго-Западного жилмассива до посёлка Чемской. «Это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска», — добавили в мэрии.







Новая конечная остановка маршрута № 18 называется «Посёлок Чемской»





В конце октября начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов рассказал, что на городские маршруты выйдут 12 новых трамваев, отремонтированных российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Трамваи будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой.