2ГИС попал в топ-15 популярных приложений для iPhone


Среди других популярных приложений у российских пользователей WhatsApp Messenger, «ВКонтакте», «Инстаграм»
Среди других популярных приложений у российских пользователей WhatsApp Messenger, «ВКонтакте», «Инстаграм»

Сервис AppStore составил рейтинг лучших бесплатных приложений для iPhone и iPad в 2017 году в российском сегменте. В списке для iPhone оказалось новосибирское приложение 2ГИС.


2ГИС оказался на 15-й строчке рейтинга.


«В этом году аудитория продуктов "2ГИС" впервые превысила 35 миллионов пользователей в месяц. Аудитория приложения для iOS — 5 миллионов, за год она выросла на 30%. Новосибирск находится на втором месте по количеству пользователей мобильного 2ГИС после Москвы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер продуктов «2ГИС» Антон Спиридонов.


Лидерами рейтинга, в котором оказался 2ГИС, стал WhatsApp Messenger, на втором месте — «ВКонтакте», на третьем — Instagram.


В 2013 году приложение 2ГИС для iPhone попало в топ-25 самых популярных приложений в России «всех времен» по версии компании Apple.

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