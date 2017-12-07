2ГИС попал в топ-15 популярных приложений для iPhone
Сервис AppStore составил рейтинг лучших бесплатных приложений для iPhone и iPad в 2017 году в российском сегменте. В списке для iPhone оказалось новосибирское приложение 2ГИС.
2ГИС оказался на 15-й строчке рейтинга.
«В этом году аудитория продуктов "2ГИС" впервые превысила 35 миллионов пользователей в месяц. Аудитория приложения для iOS — 5 миллионов, за год она выросла на 30%. Новосибирск находится на втором месте по количеству пользователей мобильного 2ГИС после Москвы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер продуктов «2ГИС» Антон Спиридонов.
Лидерами рейтинга, в котором оказался 2ГИС, стал WhatsApp Messenger, на втором месте — «ВКонтакте», на третьем — Instagram.
В 2013 году приложение 2ГИС для iPhone попало в топ-25 самых популярных приложений в России «всех времен» по версии компании Apple.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Станислава Хоменюка