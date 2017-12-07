В центре Новосибирска закрылась рюмочная для поэтов «Чёрная речка»

Рюмочная «Чёрная речка», где собирались поэты и художники, проработала чуть больше года
Рюмочная «Чёрная речка», где собирались поэты и художники, проработала чуть больше года

В Новосибирске закрылась «стёбная» рюмочная «Чёрная речка» — заведение занимало крохотное помещение площадью всего несколько квадратных метров в арке возле кабаре-кафе «Бродячая собака» на улице Каменской. 


«Закрылась. Вывозим вот книжки и прочее. Там будет склад "Бродячей собаки". Я через некоторое время буду работать в книжном магазинчике бара "Открой рот"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ поэт Андрей Жданов, работавший в «Чёрной речке» продавцом книг и барменом.


Закрытие рюмочной подтвердил Юрий Евдокимов, владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» и помещения, которое занимала «Чёрная речка».


«Всё, что более-менее интеллектуально, не нужно у нас никому: интеллектуальная музыка не нужна, литература, если это не Дарья Донцова, тоже не нужна. Вот чуть [Олега] Жуковского не упустили (Олег Жуковский — создатель театра La Pushkin. — И.К.). И опять же: Жуковского сейчас задержали, но насколько? На полгода в лучшем случае. Очень грустно это всё осознавать. Вот у меня завтра [выступает] чудеснейший джазист на саксофоне Сергей Летов, который по многим рейтингам опережает Бутмана, но в телевизоре он не торчит, и кто на него пойдёт?» — высказался Евдокимов. Он добавил, что «Чёрная речка» занимала помещение бесплатно, и подтвердил, что теперь на её месте будет склад реквизита и костюмов для кабаре-кафе «Бродячая собака».


Рюмочная «Чёрная речка» открылась чуть больше года назад — в начале ноября 2016 года. В небольшом заведении, где одновременно могло поместиться не более 30–40 человек, периодически проходили творческие вечера новосибирских поэтов.

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