На улице в тихом центре появился знак запрета парковки. Мэрия не знает, откуда он взялся

Вместо этого знака сотрудники ГУБО поставят знак «Направление движения по полосам»

На улице Максима Горького в Новосибирске появился знак «Остановка запрещена» — в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска сказали, что его поставили самовольно, и пообещали убрать.





7 декабря о знаке в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила сотрудница одного из офисов, расположенного на улице Максима Горького, 12.







«Три недели назад на улице появился знак "Остановка запрещена". Совершенно нет возможности припарковаться на этой улице ни нам, ни работникам соседних организаций. Клиенты возмущаются, что негде поставить машину. Улица Максима Горького односторонняя, и припаркованные автомобили не мешали движению транспорта. Я вообще без машины начала на работу ездить, нигде её не поставишь», — рассказала читательница НГС.







В пресс-центре мэрии сообщили, что знак «Остановка запрещена» был «самовольно установлен неустановленными лицами». В ближайшее время сотрудники главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) уберут этот знак и вернут на место знак «Направление движения по полосам».





В октябре НГС.НОВОСТИ писали, что возле гарнизонного Дома офицеров посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода. А этим летом на улице Восход в районе перекрёстка с улицей 9-го Ноября несколько раз в неподходящих местах устанавливали светофоры и дорожные знаки. В результате дорожники спилили дерево и уничтожили часть газона.