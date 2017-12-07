На улице в тихом центре появился знак запрета парковки. Мэрия не знает, откуда он взялся

Вместо этого знака сотрудники ГУБО поставят знак «Направление движения по полосам»
Вместо этого знака сотрудники ГУБО поставят знак «Направление движения по полосам»

На улице Максима Горького в Новосибирске появился знак «Остановка запрещена» — в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска сказали, что его поставили самовольно, и пообещали убрать.


7 декабря о знаке в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила сотрудница одного из офисов, расположенного на улице Максима Горького, 12.


«Три недели назад на улице появился знак "Остановка запрещена". Совершенно нет возможности припарковаться на этой улице ни нам, ни работникам соседних организаций. Клиенты возмущаются, что негде поставить машину. Улица Максима Горького односторонняя, и припаркованные автомобили не мешали движению транспорта. Я вообще без машины начала на работу ездить, нигде её не поставишь», — рассказала читательница НГС.


В пресс-центре мэрии сообщили, что знак «Остановка запрещена» был «самовольно установлен неустановленными лицами». В ближайшее время сотрудники главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) уберут этот знак и вернут на место знак «Направление движения по полосам».


В октябре НГС.НОВОСТИ писали, что возле гарнизонного Дома офицеров посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода. А этим летом на улице Восход в районе перекрёстка с улицей 9-го Ноября несколько раз в неподходящих местах устанавливали светофоры и дорожные знаки. В результате дорожники спилили дерево и уничтожили часть газона.

Прочтений: 1363
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено