Четырёх пассажиров «Газели» увезли на скорой после аварии около площади Маркса

Авария произошла в половине четвёртого недалеко от площади Маркса
Авария произошла в половине четвёртого недалеко от площади Маркса

Днём 7 декабря четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска.


«В "паровозик" собрались троллейбус № 8, маршрутка № 63 ("Газель") и маршрутка № 365 (Peugeot). Участники двигались со стороны площади Маркса в сторону улицы Геодезической. Авария произошла за остановкой "Ватутина"», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На месте столкновения работали инспекторы ДПС.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что ДТП с участием троллейбуса и двух маршруток случилось около 15:30.


«Четверых человек из "Газели" доставили в медицинское учреждение для осмотра», — добавили в полиции.


Ехавшие друг за другом троллейбус и два микроавтобуса собрались в «паровозик»
Ехавшие друг за другом троллейбус и два микроавтобуса собрались в «паровозик»


Сильнее всего смяло «Газель» 
Сильнее всего смяло «Газель» 


Врачам предстоит осмотреть четверых пострадавших
Врачам предстоит осмотреть четверых пострадавших


На прошлой неделе серьёзное ДТП с участием общественного транспорта произошло на улице Ватутина в Кировском районе: недалеко от торгового центра «МЕГА» маршрутка № 5 столкнулась с КамАЗом. В больницу увезли семерых пассажиров.

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