Четырёх пассажиров «Газели» увезли на скорой после аварии около площади Маркса
Днём 7 декабря четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска.
«В "паровозик" собрались троллейбус
На месте столкновения работали инспекторы ДПС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что ДТП с участием троллейбуса и двух маршруток случилось около 15:30.
«Четверых человек из "Газели" доставили в медицинское учреждение для осмотра», — добавили в полиции.
На прошлой неделе серьёзное ДТП с участием общественного транспорта произошло на улице Ватутина в Кировском районе: недалеко от торгового центра «МЕГА» маршрутка № 5 столкнулась с КамАЗом. В больницу увезли семерых пассажиров.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus